娛樂 最新消息

鄭伊健主演台劇「合作林心如」！48小時衝上Netflix台灣榜收視冠軍

林心如（左起）客串《百萬人推理》，與陳姸霏、鄭伊健飾演一家人。（Netflix提供）林心如（左起）客串《百萬人推理》，與陳姸霏、鄭伊健飾演一家人。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕港星鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑等人主演的《百萬人推理》12日上線後，48小時內空降Netflix台灣影集每日排行榜第1名，討論熱度持續攀升，連續5天穩坐冠軍寶座，同時更打入台灣週排行榜第1名、香港週排行榜第1名雙榜首與泰國週排行榜第3名，亮眼成績不僅於臺灣、香港、泰國，也分別在印尼、馬來西亞、新加坡、越南多個地區皆進入每日排行前十名。

李李仁（左起）、李霈瑜、陳姸霏、鄭伊健、婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒合作《百萬人推理》。（Netflix提供）李李仁（左起）、李霈瑜、陳姸霏、鄭伊健、婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒合作《百萬人推理》。（Netflix提供）

此次最大亮點莫過於鄭伊健飾演的獨行警探「陳家任」，他擁有敏銳直覺與精準槍法，卻因過度投入工作而疏於家庭，在太太離開後，與女兒陳宥潔（陳姸霏 飾）長期冷戰。其中驚喜客串飾演鄭伊健太太的林心如，龐大卡司亮點滿滿，讓觀眾驚喜連連。

鄭伊健談起與林心如合作：「林心如的加入讓人非常高興，我特別感謝她與妍霏，雖然家庭的場次不多，但大家默契十足，拍攝過程相當順暢。希望觀眾能感受到我們所營造的家庭氛圍，投入並享受這部作品。」

而罕見在影集中現身的鄭伊健，在《百萬人推理》中有大量拔槍、追車與高難度動作場面，展現招牌瀟灑與內斂魅力。對於收穫眾多好評，與鄭伊健大量對手戲的王柏傑則分享：「伊健哥打戲經驗很豐富，而且一直帶著我，不過他私底下又是個很溫柔的人。這個大反差我覺得很顛覆我原本對他的想像。」

陳家任叛逆女兒「陳宥潔」則由陳姸霏演出。父女之間缺乏溝通、關係冰冷，她只能透過唱歌與表演宣洩情緒，角色層次複雜，也成為最多網友猜測的嫌疑人，「兇手感覺就是她」、「陳姸霏好適合演高中生」、「她跟巴巴女巫一定有關係」。

王柏傑在《百萬人推理》中，廁所囚禁陳姸霏。（Netflix提供）王柏傑在《百萬人推理》中，廁所囚禁陳姸霏。（Netflix提供）

對於觀眾熱烈猜測，陳姸霏笑說：「過年好多天，出去走走到腳酸了吧，待在家看《百萬人推理》全家大小相聚追劇，不只是懸疑推理也有感人的橋段讓大家心暖暖唷！」其中被王柏傑綁架關廁所的戲，王柏傑分享道：「因為我的角色是因為老婆跟小孩才去做這些事 ，然後姸霏對我來說根本也是個小小孩。所以在拍的時候，不管戲裡戲外都覺得有點不忍心。」

另外，精彩場面爸爸鄭伊健為救出女兒奮力一搏，從後車廂解救被綁架的陳姸霏分享：「和爸爸和解那場戲其實我自己很感動，有鼻酸的感覺，因為劇中經歷了太多事情，體會到了有爸爸保護是多幸福的一件事，非常感謝爸爸把宥潔保護得非常好。」

鄭伊健（左）在《百萬人推理》肉身擋車，後車廂解救女兒陳姸霏。（Netflix提供）鄭伊健（左）在《百萬人推理》肉身擋車，後車廂解救女兒陳姸霏。（Netflix提供）

鄭伊健也談及這場戲：「首先要感謝妍霏，她的表現非常出色。拍戲本來就是團隊合作，演員之間的默契與互動至關重要。如果她表現不到位，我也不可能有好的發揮。我自己在拍攝時深切感受到一種情感，包含愛情、友情與親情，最重要的是那份『有愛』。我覺得每位演員都抱持著同樣的心情，一致的希望把這部戲做到最好。」

點圖放大body

