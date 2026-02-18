自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曼達洛人疑遭挾持！反派恐嚇：下一個就是古古

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《星際大戰》系列電影暌違7年重返大銀幕，影史最強星際父子檔《曼達洛人與古古》將於5月20日在台上映，今天（18日）正式預告曝光，看「Man大叔賞金獵人」曼達洛人攜手「超Q星戰金孫」古古展開史詩級全新冒險。

《曼達洛人與古古》全新海報首度公開。（盧卡斯影業提供）《曼達洛人與古古》全新海報首度公開。（盧卡斯影業提供）

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》與密索龍同框的畫面，十分震撼。（盧卡斯影業提供）佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》與密索龍同框的畫面，十分震撼。（盧卡斯影業提供）

《曼達洛人與古古》是繼《STAR WARS：天行者的崛起》後暌違7年的最新系列電影，正式預告開場便充滿趣味，愛玩的古古駕駛艙內調皮地亂按儀表板按鈕，而導致飛船瞬間熄火，讓曼達洛人依然拿這個小冤家沒輒。

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》飾演曼達洛人。（盧卡斯影業提供）佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》飾演曼達洛人。（盧卡斯影業提供）

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》拿下頭盔。（盧卡斯影業提供）佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》拿下頭盔。（盧卡斯影業提供）

這對全宇宙最萌的戰士搭檔，這次將踏上尋找惡名昭彰「赫特族」的危險旅程，曼達洛人穿梭於銀河系的黑暗角落四處打聽，所到之處無不讓人聞風喪膽。面對敵人的威脅，曼達洛人展現一貫的硬漢本色，冷酷宣示：「我們會幹掉你手上的每一個壞蛋！」

赫特族在《曼達洛人與古古》是大反派。（盧卡斯影業提供）赫特族在《曼達洛人與古古》是大反派。（盧卡斯影業提供）

《曼達洛人與古古》。（盧卡斯影業提供）《曼達洛人與古古》。（盧卡斯影業提供）

古古在《曼達洛人與古古》超萌敬禮。（盧卡斯影業提供）古古在《曼達洛人與古古》超萌敬禮。（盧卡斯影業提供）

由首度加入星戰宇宙的影史傳奇影星雪歌妮薇佛飾演的高層人物，神色凝重地對曼達洛人警告：「這跟復仇無關，而是為了阻止另一場戰爭。」此話暗示著帝國殘存勢力正蠢蠢欲動，銀河系的和平再度搖搖欲墜。新星戰宇宙一哥佩德羅帕斯卡飾演曼達洛人，他雖然在劇中鮮少露臉，不過在最新預告中拿下頭盔，兩代科幻星戰巨星同片，掀起所有新舊影迷高潮。

預告中曼達洛人疑似遭到挾持，知名赫特族大反派賈霸獰笑威脅：「你會受苦的，下一個就輪古古。」面臨危機關頭，竟出現了曼達洛族傳說中的至高象徵——活生生的神話密索龍躍然眼前，不但令人大飽視覺特效眼福，更是預示曼達洛族復興的重要轉折。

《曼達洛人與古古》預告揭示，古古會活上數百年。（盧卡斯影業提供）《曼達洛人與古古》預告揭示，古古會活上數百年。（盧卡斯影業提供）

佩德羅帕斯卡飾演的曼達洛人在《曼達洛人與古古》將面臨什麼樣的挑戰，令人期待。（盧卡斯影業提供）佩德羅帕斯卡飾演的曼達洛人在《曼達洛人與古古》將面臨什麼樣的挑戰，令人期待。（盧卡斯影業提供）

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》到處找線索，想知道赫特人的更多消息。（盧卡斯影業提供）佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》到處找線索，想知道赫特人的更多消息。（盧卡斯影業提供）

《曼達洛人與古古》由一手捧紅《鋼鐵人》、並成功催生《曼達洛人》影集的強法夫洛執導，他將以頂尖視效與燒錢不手軟的宇宙級戰鬥，重新定義大銀幕震撼，就算沒看過星戰系列作品也沒問題，就從本片開啟全新《星際大戰》宇宙觀，是新手入主星戰粉絲的最佳時機。《曼德洛人與古古》將於5月20日（三）全台大銀幕震撼登場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中