曼達洛人疑遭挾持！反派恐嚇：下一個就是古古

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《星際大戰》系列電影暌違7年重返大銀幕，影史最強星際父子檔《曼達洛人與古古》將於5月20日在台上映，今天（18日）正式預告曝光，看「Man大叔賞金獵人」曼達洛人攜手「超Q星戰金孫」古古展開史詩級全新冒險。

《曼達洛人與古古》全新海報首度公開。（盧卡斯影業提供）

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》與密索龍同框的畫面，十分震撼。（盧卡斯影業提供）

《曼達洛人與古古》是繼《STAR WARS：天行者的崛起》後暌違7年的最新系列電影，正式預告開場便充滿趣味，愛玩的古古駕駛艙內調皮地亂按儀表板按鈕，而導致飛船瞬間熄火，讓曼達洛人依然拿這個小冤家沒輒。

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》飾演曼達洛人。（盧卡斯影業提供）

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》拿下頭盔。（盧卡斯影業提供）

這對全宇宙最萌的戰士搭檔，這次將踏上尋找惡名昭彰「赫特族」的危險旅程，曼達洛人穿梭於銀河系的黑暗角落四處打聽，所到之處無不讓人聞風喪膽。面對敵人的威脅，曼達洛人展現一貫的硬漢本色，冷酷宣示：「我們會幹掉你手上的每一個壞蛋！」

赫特族在《曼達洛人與古古》是大反派。（盧卡斯影業提供）

《曼達洛人與古古》。（盧卡斯影業提供）

古古在《曼達洛人與古古》超萌敬禮。（盧卡斯影業提供）

由首度加入星戰宇宙的影史傳奇影星雪歌妮薇佛飾演的高層人物，神色凝重地對曼達洛人警告：「這跟復仇無關，而是為了阻止另一場戰爭。」此話暗示著帝國殘存勢力正蠢蠢欲動，銀河系的和平再度搖搖欲墜。新星戰宇宙一哥佩德羅帕斯卡飾演曼達洛人，他雖然在劇中鮮少露臉，不過在最新預告中拿下頭盔，兩代科幻星戰巨星同片，掀起所有新舊影迷高潮。

預告中曼達洛人疑似遭到挾持，知名赫特族大反派賈霸獰笑威脅：「你會受苦的，下一個就輪古古。」面臨危機關頭，竟出現了曼達洛族傳說中的至高象徵——活生生的神話密索龍躍然眼前，不但令人大飽視覺特效眼福，更是預示曼達洛族復興的重要轉折。

《曼達洛人與古古》預告揭示，古古會活上數百年。（盧卡斯影業提供）

佩德羅帕斯卡飾演的曼達洛人在《曼達洛人與古古》將面臨什麼樣的挑戰，令人期待。（盧卡斯影業提供）

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》到處找線索，想知道赫特人的更多消息。（盧卡斯影業提供）

《曼達洛人與古古》由一手捧紅《鋼鐵人》、並成功催生《曼達洛人》影集的強法夫洛執導，他將以頂尖視效與燒錢不手軟的宇宙級戰鬥，重新定義大銀幕震撼，就算沒看過星戰系列作品也沒問題，就從本片開啟全新《星際大戰》宇宙觀，是新手入主星戰粉絲的最佳時機。《曼德洛人與古古》將於5月20日（三）全台大銀幕震撼登場。

