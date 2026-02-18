韓綜拿「殉職消防員」當考題猜死因！家屬全氣哭：騙說要拍紀錄片

《天機試煉場》節目中，揭露金哲弘不幸喪生的傷心過往。（翻攝自Disney+）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Disney+全新實境秀《天機試煉場》找來韓國49位頂尖命理師進行比賽，結果第二集就出狀況，原來是節目要請命理師猜殉職消防員的真正死因，結果家屬出面怒轟，稱製作單位一開始稱是要製作關於英雄烈士的紀錄片才答應，怎麼最後變成命理師戲謔猜死因的內容？讓家屬怒不可遏。

第二集當中，現場命理師要算出死者「金哲弘」的死因，陸續幾位命理師算出他是死於火災，不但頭部受到重創，還吸入大量濃煙，甚至有命理師看到他脫下厚重頭盔擦汗的畫面，因此判定他是消防員。原來金哲弘是在2001年3月發生的「弘濟洞火災」殉職的消防員，他在瓦礫堆中被發現時已經過世。

請繼續往下閱讀...

《天機試煉場》中拿在火場殉職的金哲弘當考題，惹火家屬。（翻攝自Disney+）

《朝鮮日報》報導，在節目播出過後，自稱是當事人侄子的小明（化名）發文，控訴製作單位聲稱是在製作一部關於英雄烈士的紀錄片，而不是娛樂節目。小明今天（18日）再度發文，「製作單位聲稱節目的宗旨是要悼念崇高的犧牲，說真的我完全無法理解，請問從哪邊看得出來這是具有公益目的的節目？」

小明表示，在節目中看到命理師在算自己叔叔是怎麼死的，加上藝人嘉賓誇張的反應以及措辭，讓他十分不滿，「我的家人因為事故而殉職一事，卻用這種方式播出，誰會不生氣呢？」小明透露，當時製作單位確實有說過會有命理師出席，透過八字看死者是什麼樣的人，此舉是為了緬懷他的犧牲，「大家都在猜故人是怎麼死的，演出者都覺得很神奇，都在笑，怎麼看都不像是要紀念叔叔的犧牲，為什麼要貶低為了救人而殉職故人的死。即便是過了25年的今天，我們一家人光是聽到去世叔叔的名字都還會哭，現在真的覺得非常憤怒。」

《天機試煉場》製作單位表示，基本上每一集都有確實獲得授權，不過目前還在確認相關細節以及整體流程。值得一提的是，在《天機試煉場》每一集開頭都打著「涉及個人故事均已徵得當事人同意」，沒想到卻惹來家屬怒轟，實在相當諷刺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法