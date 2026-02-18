自由電子報
小姑要回家！婆婆不准她初二回娘家 人妻嘆：我媽也在等女兒

人妻被要求取消餐廳，只因為小姑要回家吃飯。（示意圖，羅東博愛醫院提供）人妻被要求取消餐廳，只因為小姑要回家吃飯。（示意圖，羅東博愛醫院提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是大年初二，按習俗來說是媳婦回娘家的日子，結果婆婆卻不准媳婦回娘家，讓這位人妻無奈嘆：「妳在等你女兒回家，我媽也在等她女兒回去。」

這位人妻1月底在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露這是第一次嫁進婆家過年，早在2個月訂餐廳前就已經再三確認，因為小姑每年初二都是中午回娘家，所以訂好了晚餐的餐廳要跟娘家人一起過，剛好中午在婆家、晚上娘家過，這樣並不衝突。

結果，「小姑當天中午訂不到位置，改成晚上吃飯，婆婆轉頭叫我把初二當天娘家餐廳取消或改時間⋯」婆婆的要求讓她好傻眼，無奈地說：「請問為什麼？妳女兒初二要回娘家，妳媳婦初二就不用回娘家？妳在等你女兒回家，我媽也在等她女兒回去，請問憑什麼？憑什麼要我取消而不是叫妳女兒改時間？自私人！好自私！！什麼道理！！！」

貼文一出，網友紛紛為她打抱不平，「初二娘家各自回」、「人家女兒回娘家關妳什麼事。妳何必中午陪婆家人吃飯？回娘家，表示那天妳的時間是娘的，不是別人的，要先尊重自己的娘」、「建議第一次在婆家過年就黑化，不然以後他們只會得寸進尺，妳初二一早就回去，老公不挺的話你就自己回去，再聽話的媳婦也只是被當外人甚至是傭人」、「絕不更改，只有她家有女兒嗎？誰愛伺候誰伺候去，今年就回娘家不奉陪，誰慣她全身的臭毛病」。

