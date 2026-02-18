自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭麗文紅繩撞鐘2度劇烈抖動！「通靈少女」劉柏君一句「靈逼體」再掀討論

劉柏君轉發鄭麗文相關影片。（翻攝自臉書）劉柏君轉發鄭麗文相關影片。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕國民黨主席鄭麗文16日深夜出席法鼓山撞鐘祈福活動，未料她手中引鐘繩竟突然兩度出現劇烈抖動畫面，被網友直呼「太玄」，相關影片隨即在網路掀起熱議。對此，鄭麗文事後解釋，自己是在當下「感受到大願之前、大法之下所產生的巨大正能量」。曾被稱為「通靈少女」的索菲亞劉柏君 也發聲表示，「台灣從來都不是鬼島，只是偶爾會鬧鬼而已；世上的拍咪啊不可能消滅消失，但我們可以挺身而出不讓他們作亂」，一番話再度引發討論。

電視劇《通靈少女》主角原型人物劉柏君。（翻攝自臉書）電視劇《通靈少女》主角原型人物劉柏君。（翻攝自臉書）

有網友詢問劉柏君「想請問您的法眼有沒有看到什麼」，她表示：「看影片不好說，看動作是民間典型『靈逼體』的反應。」

另外，劉柏君也說明自身與法鼓山的淵源，強調對法鼓山始終心懷感恩，也不希望相關討論造成誤導。劉柏君回憶，自己早年能脫離不良神壇環境，正是受到法鼓山多位法師照顧，相關經歷也曾寫入書中。她提到法鼓山學術單位曾提供她兼職工作，讓她得以「站在裁判的位置」從事研究。後來她前往宗教研究所深造並歸信伊斯蘭教，當時一度擔心是否該主動離職，未料聖嚴法師卻開示：「她信伊斯蘭教是她的因緣啊。」此後不曾再聽聞任何閒言閒語。

她過去到哥倫比亞大學處理學術合約時，法鼓山方丈果東還幽默打趣，「法鼓山宗教研究的學術合約，都是這個穆斯林在處理的」，讓她深刻感受到法鼓山對不同信仰的尊重與包容，「心胸開闊到我看不到邊際」。

此外，劉柏君、2017年前往紐約參加美國國務院計畫受訓期間，週末常搭公車到東初禪寺幫忙洗菜、切菜「混飯吃」，臨走前法師還塞給她一大袋剛出爐的麵包，叮嚀她餓了隨時回來吃飯，許多居士至今仍對她十分照顧。劉柏君強調，法鼓山一直是莊嚴的漢傳佛教道場，希望自己的發言無意影響或牽連法鼓山。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中