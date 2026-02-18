鄭麗文紅繩撞鐘2度劇烈抖動！「通靈少女」劉柏君一句「靈逼體」再掀討論

劉柏君轉發鄭麗文相關影片。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕國民黨主席鄭麗文16日深夜出席法鼓山撞鐘祈福活動，未料她手中引鐘繩竟突然兩度出現劇烈抖動畫面，被網友直呼「太玄」，相關影片隨即在網路掀起熱議。對此，鄭麗文事後解釋，自己是在當下「感受到大願之前、大法之下所產生的巨大正能量」。曾被稱為「通靈少女」的索菲亞劉柏君 也發聲表示，「台灣從來都不是鬼島，只是偶爾會鬧鬼而已；世上的拍咪啊不可能消滅消失，但我們可以挺身而出不讓他們作亂」，一番話再度引發討論。

有網友詢問劉柏君「想請問您的法眼有沒有看到什麼」，她表示：「看影片不好說，看動作是民間典型『靈逼體』的反應。」

另外，劉柏君也說明自身與法鼓山的淵源，強調對法鼓山始終心懷感恩，也不希望相關討論造成誤導。劉柏君回憶，自己早年能脫離不良神壇環境，正是受到法鼓山多位法師照顧，相關經歷也曾寫入書中。她提到法鼓山學術單位曾提供她兼職工作，讓她得以「站在裁判的位置」從事研究。後來她前往宗教研究所深造並歸信伊斯蘭教，當時一度擔心是否該主動離職，未料聖嚴法師卻開示：「她信伊斯蘭教是她的因緣啊。」此後不曾再聽聞任何閒言閒語。

她過去到哥倫比亞大學處理學術合約時，法鼓山方丈果東還幽默打趣，「法鼓山宗教研究的學術合約，都是這個穆斯林在處理的」，讓她深刻感受到法鼓山對不同信仰的尊重與包容，「心胸開闊到我看不到邊際」。

此外，劉柏君、2017年前往紐約參加美國國務院計畫受訓期間，週末常搭公車到東初禪寺幫忙洗菜、切菜「混飯吃」，臨走前法師還塞給她一大袋剛出爐的麵包，叮嚀她餓了隨時回來吃飯，許多居士至今仍對她十分照顧。劉柏君強調，法鼓山一直是莊嚴的漢傳佛教道場，希望自己的發言無意影響或牽連法鼓山。

