（專訪）豬哥亮生前最愛！楊銘威家傳「神級美味」曝光 老爸不留情拆台

楊銘威合體爸爸及弟弟。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／專訪〕馬到成功先從廚房開始！楊銘威合體爸爸及弟弟，父子三人排排站在自家經營的小籠包店包小籠包迎馬年，楊爸的手法俐落、速度飛快，第一個完工，再來是楊弟，最後才輪到楊銘威，楊爸忍不住拆台，笑虧：「專業他比較不會，皮毛的他會一點點。」父子鬥嘴，像極了團圓桌上的加菜。

楊銘威透露，高中開始就在店裡幫忙，平時幽默的他，拿起麵桿有板有眼，他熟練地處理麵團，介紹起專業術語：「小麵團叫『劑子』，把劑子按一下成十元硬幣大小，再用捍麵棒捍成麵皮。」

楊銘威高中就開始在店裡幫忙。（記者陳奕全攝）

不過，談到「挖餡」這個核心技術，楊銘威立刻認輸，直接把挖餡重責交給弟弟，他說：「點心的師父一定知道，挖餡的克數很重要，我弟弟學了一年多才會挖餡。挖餡需要比較資深的功力，和麵、拌餡我都不會，我只蒸、煎、包。」

楊銘威合體爸爸及弟弟。（記者陳奕全攝）

說到店內必點，楊銘威推薦清蒸臭豆腐，菜肉蒸是他從小吃到大，「每天吃小籠湯包其實是會膩的，正常來說是會膩的，但菜肉蒸是比較吃不膩的」，再來是清爽的角瓜蝦仁湯包，連鳳爪都大有來頭，「是豬哥亮生前最喜歡吃的，每次都要點6、7份」，傳奇級口味，馬上旺。

楊銘威推薦店內清蒸臭豆腐。（記者陳奕全攝）

聊到過年團圓菜，楊銘威回憶奶奶還在時，親戚齊聚一堂，大伯母的外省菜是鎮桌之寶，「蒜豆醬、自己餣的泡菜、豆腐乳，她自己釀的，還有自己灌香腸、臘肉，她自己曬、自己弄，不加亞硝酸。」一字一句都是年味，像小籠包湯汁一樣爆開。

過年免不了小賭怡情，楊銘威自招會穿紅內褲討喜氣，「整個過年都穿」，但偏財運似乎不站他這邊，2千元的刮刮樂買10張還是賠本，打麻將更是「陪打負責輸」的放槍王，他說：「我都亂打，不會算牌，很容易放槍。」看來馬年想「馬上發」還得靠本業。

楊銘威曝給長輩的紅包是「固定金額」。（記者陳奕全攝）

必備的紅包環節，楊銘威坦言給長輩的紅包是「固定金額」，給小孩的紅包，則會跟朋友講好意思一下就好，問起小孩紅包的流向，他笑說都被老婆方志友收起來存了，但隨即補刀：「不知道是不是講講而已，我小時候也是，媽媽說要幫我存起來，然後都馬騙人。」而面對危險的「安太座」題，他則機警求生：「我們不送紅包，會送禮物，之前送過手錶她很開心。」

楊銘威曝過年會穿紅內褲討喜氣。（記者陳奕全攝）

至於2026年的待完成清單，楊銘威表示原本立志35歲前參加拳擊比賽及得金鐘獎，但無奈都沒能達成，但他不改隨性態度，豁達說：「還是改45歲以前，滾動式調整。」

楊銘威曝今年待完成清單。（記者陳奕全攝）

楊銘威和方志友看房許久，方志友屬意從小長大的北市大安區置產，被問2026年有無圓夢買房，楊銘威務實回：「很貴啊！越想越貴，買的話生活就會變得比較要想東想西，不買房就可以比較隨興、優渥一點，因為演藝圈這行業也沒有很穩定。」

