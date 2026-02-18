自由電子報
娛樂 最新消息

蔡凡熙自招是「0050鐵粉」大賺買房基金 驚人存錢進度曝光

蔡凡熙為宣傳電影《雙囍》，沒回老家台南過年。（水花電影提供）蔡凡熙為宣傳電影《雙囍》，沒回老家台南過年。（水花電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡凡熙往年過年一定回台南老家報到，今年為了宣傳電影《雙囍》首度「留守台北」。雖然人沒回鄉，但對家人的誠意一點也沒少，且出手方式還很現代，直接匯款。

被問到過年紅包準備多少？他坦言自己幾乎不包實體紅包，「我都是固定一筆錢匯給我媽」，金額大約是年收入的四分之一，夠不夠媽媽花？他笑回：「夠啦！我媽自己也有在賺錢。」一旁經紀人虧說：「媽媽可能賺得比兒子多。」他立刻點頭認證：「對，我媽賺滿多的。」

蔡凡熙收入25%上繳媽媽。（水花電影提供）蔡凡熙收入25%上繳媽媽。（水花電影提供）

原來這筆「上繳款」其實是投資基金，目標鎖定未來買房，蔡凡熙說：「為了以後買房子需要，簡單小投資，最近的獲利不錯。」他透露出道3、4年後開始陸續買股票，ETF、個股都有布局，「我長期持有最多的是ETF，0050賺滿多的」，雖然帳面獲利可觀，但他強調錢都還在股市裡，「也不會特別領出來，當存未來的買房基金」。

不過談到買房進度，蔡凡熙秒露苦笑：「還差得遠呢！還沒有看到喜歡的。」理想是至少準備2千萬的自備款再加裝潢費，還想找大坪數，未來能和家人一起住、方便照料。但現實就是房價高得嚇人，他忍不住哀嘆：「很難、太難，會不會存不到？」

單身5、6年的蔡凡熙，談感情倒是很大方。只要有對象一定先跟媽媽報備，「直接跟我媽講比較快，她每天都會打給我，就不用在那邊東躲西藏。」他還拋出超前衛婚姻觀，未來就算結婚，也希望另一半除夕回自己家過，「就算我以後結婚，除夕我也還是會希望女生是自己跟家人過，沒有必要再遵循以前的傳統」，甚至直言：「不然很可憐耶，除夕還要跟不太熟悉的人吃飯，我覺得超級沒必要。」

過年社交少不了紅包，他會包給好友的小孩，一出手就是3600元，現場全被嚇到直呼太多，他才驚覺反問：「很多嗎？那以後包600。」接著補一句超精算金句：「我現在先包啊！以後我生小孩，他們就會回包。」

至於小賭怡情？他坦言會打麻將，哪裡有揪就去哪，還爆料劉冠廷牌技很好，但自從當爸後就神隱牌桌，「當小太陽這個嬰兒出現就沒有見過他了」。

回顧2025年，蔡凡熙給自己高分：「我覺得我去年滿棒的。」他花了9個月投入影集《急診室的奇蹟》前製與拍攝，首度挑戰醫生角色。隨著年紀漸長，他也發現接到的角色越來越成熟，正處於轉變期，更提醒自己要好好把握每次機會。

蔡凡熙2026年目標明確，對於獎項則是看很開。（水花電影提供）蔡凡熙2026年目標明確，對於獎項則是看很開。（水花電影提供）

至於2026年，他替自己選了「順」字，「今年度的計畫，算是我出道以來最完整的一次，知道要做什麼、拍什麼、要宣傳什麼。」從未拿過金鐘、金馬的他，被問對獎項是否還有期待，他坦白：「其實還是有啦！」但也補一句：「有很好，沒有也沒關係。」

點圖放大body

