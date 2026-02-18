右手四指全斷、負債千萬！《上山下海》阿傑春節「開保時捷現蹤」 背後原因藏巨型洋蔥

斷了4根手指的阿傑在台灣生態界以「熱血」聞名。（阿傑提供）

〔記者胡如虹／專訪〕在台灣生態界以「熱血」聞名的自然觀察專家「阿傑」黃仕傑，除了是三立實境節目「上山下海過一夜」的主持人，多本暢銷書的作家之外，沒想到還是一個「偶像劇」的男主角！春節他開著保時捷載太太出遊走春，意外曝光他年輕時對太太許下的「保時捷承諾」。

阿傑的保時捷愛車藏著對太太的承諾。（記者胡如虹攝）

阿傑透露年輕時性格海派、生活多彩，交過不少女朋友，太太卻是他生命中唯一的異數。因為他自從17歲太太相識相戀後，太太就選擇了站在他身邊不離不棄。這段感情最艱難的試煉，莫過於阿傑21歲時發生絞肉機意外。

當時他右手四指全斷，人生瞬間從彩色轉為黑白，面對漫長的復健與未知的未來，多數人可能選擇離開，但太太卻始終守在病榻前，支撐著他度過自卑與恐懼。隨後，不管阿傑轉行精品業務，還是後來創業開昆蟲店面到被廠商倒帳近千萬，這份愛從未動搖。

阿傑感性地說：「不管我手傷殘缺，還是生意失敗一貧如洗，她從來沒離開過。」而他則始終記得當年追求太太時，太太的姊姊也正好與後來的姊夫交往，4人結伴出遊時，姊夫曾意氣風發地提到自己開過保時捷，當時年少的太太眼裡露出一絲羨慕的說：「真好，我都沒坐過。」

阿傑17歲跟太太交往時，太太曾羨慕別人坐保時捷跑車，讓他記了一輩子。（阿傑提供）

這句無心的感嘆，像一根針深深刺進當時口袋空空的阿傑心裡。他回憶道，那種無法給心愛女人最好生活的「辛酸感」，成了他往後 30 年在荒野、山頭與昆蟲為伍時，最強大的動力來源。

阿傑常帶著太太上山下海出遊。（阿傑提供）

去年，阿傑終於完成了這場橫跨半生的人力馬拉松，買了保時捷Cayenne Coupe 跑車化的休旅車款，履行他給太太的「保時捷承諾」，所以今年春節他開著保時捷載著太太走春出遊時，碰到朋友問起「你換車囉！哇！保時捷耶！」他總是忍不住起提起對太太許下的「保時捷承諾」，全身散發著粉紅色的浪漫泡泡，彷彿偶像劇男主角。

