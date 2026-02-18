過年必看3片單！何如芸深陷「金宣虎酒窩」快樂爆表

何如芸分享過年必追的3片單。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／專題報導〕今天大年初二，年假還沒放完，但沙發早就坐到定型、追劇清單卻已經滑到最底了嗎？別慌，過年最怕的不是沒出門，是「劇荒」。何如芸與《自由時報》讀者分享自己的私房追劇片單，從溫馨感人、家庭輕喜劇到戀愛感滿滿的異國影集，直接幫大家把年假後半段安排好。

何如芸首先推薦的是國片票房第一的超夯電影《陽光女子合唱團》，她形容這是一部「寓意很深遠，卻很好入口」的作品。電影用溫柔的節奏描寫親情與友情，看似輕描淡寫，情感卻後座力十足。她也有感而發地說：「每個人心中或多或少都有對所愛之人的遺憾，或許很難補全，但如果能好好告別、再見一面，那份真實的感動正是這部片最動人的地方。」

《陽光女子合唱團》全台票房突破5億大關。（壹壹喜喜提供）

想看點輕鬆又應景的，何如芸點名農曆春節很適合去電影院看《雙囍》。她提到現代重組家庭早已不是少數，當父母離異、彼此難再同框，孩子的人生大事反而成了最難解的結。電影用輕喜劇的方式，探討如何在兩難中找平衡，是一場關於愛與智慧的考驗，也讓人笑著笑著就想了一下人生。

劉冠廷（右二）在《雙囍》面對新郎闖關突改「夾夾樂」，機智用丟捧花化解逃離。（水花電影提供）

至於不想出門、只想窩在家追劇的人，何如芸則大力推薦金宣虎、高允貞主演的Netflix浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》，她笑說，愛情最美的時候就是曖昧期，「一邊看真的會有談戀愛的甜美感覺。」

金宣虎（左）、高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》讓人看了想談戀愛。（Netflix提供）

除了俊男美女賞心悅目，整部影集的取景更是一大亮點，從加拿大、義大利到日本、韓國，大山大景美不勝收，讓人即使窩在客廳，也像完成了一趟豪華旅行。

而最可愛的私心理由也不能少，何如芸忍不住爆料，自己一邊追劇一邊笑，是因為男主角和她的小兒子神似，「都是有著深深酒窩的靦腆男子。」她還甜甜補一句：「酒窩真的很可愛呀！」快樂程度直接爆表。如果你也正站在遙控器前發呆，不妨照著何如芸這份清單開追，年假還有好幾天，劇情才正要精彩。

