自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

過年必看3片單！何如芸深陷「金宣虎酒窩」快樂爆表

何如芸分享過年必追的3片單。（翻攝自臉書）何如芸分享過年必追的3片單。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／專題報導〕今天大年初二，年假還沒放完，但沙發早就坐到定型、追劇清單卻已經滑到最底了嗎？別慌，過年最怕的不是沒出門，是「劇荒」。何如芸與《自由時報》讀者分享自己的私房追劇片單，從溫馨感人、家庭輕喜劇到戀愛感滿滿的異國影集，直接幫大家把年假後半段安排好。

何如芸首先推薦的是國片票房第一的超夯電影《陽光女子合唱團》，她形容這是一部「寓意很深遠，卻很好入口」的作品。電影用溫柔的節奏描寫親情與友情，看似輕描淡寫，情感卻後座力十足。她也有感而發地說：「每個人心中或多或少都有對所愛之人的遺憾，或許很難補全，但如果能好好告別、再見一面，那份真實的感動正是這部片最動人的地方。」

《陽光女子合唱團》全台票房突破5億大關。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》全台票房突破5億大關。（壹壹喜喜提供）

想看點輕鬆又應景的，何如芸點名農曆春節很適合去電影院看《雙囍》。她提到現代重組家庭早已不是少數，當父母離異、彼此難再同框，孩子的人生大事反而成了最難解的結。電影用輕喜劇的方式，探討如何在兩難中找平衡，是一場關於愛與智慧的考驗，也讓人笑著笑著就想了一下人生。

劉冠廷（右二）在《雙囍》面對新郎闖關突改「夾夾樂」，機智用丟捧花化解逃離。（水花電影提供）劉冠廷（右二）在《雙囍》面對新郎闖關突改「夾夾樂」，機智用丟捧花化解逃離。（水花電影提供）

至於不想出門、只想窩在家追劇的人，何如芸則大力推薦金宣虎、高允貞主演的Netflix浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》，她笑說，愛情最美的時候就是曖昧期，「一邊看真的會有談戀愛的甜美感覺。」

金宣虎（左）、高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》讓人看了想談戀愛。（Netflix提供）金宣虎（左）、高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》讓人看了想談戀愛。（Netflix提供）

除了俊男美女賞心悅目，整部影集的取景更是一大亮點，從加拿大、義大利到日本、韓國，大山大景美不勝收，讓人即使窩在客廳，也像完成了一趟豪華旅行。

而最可愛的私心理由也不能少，何如芸忍不住爆料，自己一邊追劇一邊笑，是因為男主角和她的小兒子神似，「都是有著深深酒窩的靦腆男子。」她還甜甜補一句：「酒窩真的很可愛呀！」快樂程度直接爆表。如果你也正站在遙控器前發呆，不妨照著何如芸這份清單開追，年假還有好幾天，劇情才正要精彩。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中