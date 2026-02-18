本土劇女神懷孕「性慾激增」羞吐驚人變化 春夢夢見「他」超傻眼

李又汝上月分享寶寶的超音波照。（民視提供）

〔娛樂頻道／台北報導〕「本土劇女神」李又汝上月開心宣布與老公「修哥」即將迎來兩人第一個孩子，喜訊曝光後湧入大量祝福。近日她與同樣懷孕的好友張晏塵大方聊起孕期身心變化，甚至不避諱談論「性慾」等私密話題，真實分享引發網友熱烈討論。

影片中，李又汝先是拋出直球提問：「我想問一個很私密的問題，你懷孕之後性慾有沒有變強？」張晏塵也毫不保留地回應，表示自己懷孕後反而性慾明顯降低，「以前算是比較強，但現在就覺得完全不想。」沒想到李又汝立刻自曝截然不同的狀況，笑說自己懷孕後性慾大爆發，還頻頻做起春夢，讓她又驚又怕。

請繼續往下閱讀...

李又汝談到懷孕後性慾變強，但字幕害羞用「興趣」來取代。（翻攝自臉書）

李又汝坦言因為春夢實在太頻繁，一度擔心身體是不是出了什麼狀況，甚至忍不住求助科技，自嘲「我還跑去問ChatGPT，這樣正常嗎？」她也幽默分享原本期待夢裡能出現「六塊腹肌猛男」，結果每次都夢到老公，忍不住小小抱怨：「春夢裡面都還是我老公。」

聊到夫妻互動，李又汝也透露，和自己形成強烈對比的是老公反而顯得相當冷靜，幾乎沒什麼性慾，她分析原因是另一半太過小心翼翼，「他很怕會傷到寶寶。」一番話讓張晏塵聽了笑回：「你這樣很像懷男生。」理由是「男性荷爾蒙比較多」，但李又汝則一臉困惑，乾脆轉向網友求解：「性慾變強真的跟性別有關嗎？大家來解惑一下。」

李又汝（左）和張晏塵聊起孕期身心變化。（翻攝自臉書）

除了性慾話題，兩人也聊到孕期氣色與孕吐。李又汝分享，自己過去膚色偏蠟黃，現在洗完澡卻很容易臉紅，被說符合「紅男白女」的說法，她則認為只是血液循環變好；張晏塵也補充身邊朋友經驗，直言孕吐與寶寶性別未必有直接關聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法