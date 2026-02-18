自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

本土劇女神懷孕「性慾激增」羞吐驚人變化 春夢夢見「他」超傻眼

李又汝上月分享寶寶的超音波照。（民視提供）李又汝上月分享寶寶的超音波照。（民視提供）

〔娛樂頻道／台北報導〕「本土劇女神」李又汝上月開心宣布與老公「修哥」即將迎來兩人第一個孩子，喜訊曝光後湧入大量祝福。近日她與同樣懷孕的好友張晏塵大方聊起孕期身心變化，甚至不避諱談論「性慾」等私密話題，真實分享引發網友熱烈討論。

影片中，李又汝先是拋出直球提問：「我想問一個很私密的問題，你懷孕之後性慾有沒有變強？」張晏塵也毫不保留地回應，表示自己懷孕後反而性慾明顯降低，「以前算是比較強，但現在就覺得完全不想。」沒想到李又汝立刻自曝截然不同的狀況，笑說自己懷孕後性慾大爆發，還頻頻做起春夢，讓她又驚又怕。

李又汝談到懷孕後性慾變強，但字幕害羞用「興趣」來取代。（翻攝自臉書）李又汝談到懷孕後性慾變強，但字幕害羞用「興趣」來取代。（翻攝自臉書）

李又汝坦言因為春夢實在太頻繁，一度擔心身體是不是出了什麼狀況，甚至忍不住求助科技，自嘲「我還跑去問ChatGPT，這樣正常嗎？」她也幽默分享原本期待夢裡能出現「六塊腹肌猛男」，結果每次都夢到老公，忍不住小小抱怨：「春夢裡面都還是我老公。」

聊到夫妻互動，李又汝也透露，和自己形成強烈對比的是老公反而顯得相當冷靜，幾乎沒什麼性慾，她分析原因是另一半太過小心翼翼，「他很怕會傷到寶寶。」一番話讓張晏塵聽了笑回：「你這樣很像懷男生。」理由是「男性荷爾蒙比較多」，但李又汝則一臉困惑，乾脆轉向網友求解：「性慾變強真的跟性別有關嗎？大家來解惑一下。」

李又汝（左）和張晏塵聊起孕期身心變化。（翻攝自臉書）李又汝（左）和張晏塵聊起孕期身心變化。（翻攝自臉書）

除了性慾話題，兩人也聊到孕期氣色與孕吐。李又汝分享，自己過去膚色偏蠟黃，現在洗完澡卻很容易臉紅，被說符合「紅男白女」的說法，她則認為只是血液循環變好；張晏塵也補充身邊朋友經驗，直言孕吐與寶寶性別未必有直接關聯。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中