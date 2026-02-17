獨家》台式浪漫！火影原唱親揭與台情緣 即興彈唱因「薑母鴨配高粱」

曾為人氣動漫《火影忍者疾風傳》與《寶可夢》獻唱主題曲的日籍歌手片山大輔，日前在萬華薑母鴨店抱起吉他即興開唱。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導〕曾為人氣動漫《火影忍者疾風傳》與《寶可夢》獻唱主題曲的日籍歌手片山大輔，日前在萬華薑母鴨店抱起吉他即興開唱，現場氣氛瞬間沸騰，成為另一種台式浪漫。他接受本報採訪時透露，13年前因節目組整人企劃讓他首度來台，未料從此與這塊土地結下不解之緣，並形容「台灣就像木葉忍者村」，這裡的人與事總給他一種難以言喻的安全感。

周遭原本埋頭大啖的人們，紛紛轉身投以注目。（記者劉詠韻攝）

談及在萬華圍爐彈唱，片山大輔笑說那是「高粱與薑母鴨激盪出的化學反應」。在朋友的帶路下，他首次嘗試藥膳湯底，並在微醺氣氛中感受到台灣人特有的接納與包容，「那種不分彼此的熱情，在日本其實不常見。」隔日酒醒後，他看著手機裡與陌生民眾歡笑合影的照片，才真正意識到，那一刻已成為他心中最道地的「台式浪漫」。

片山大輔說，自前年因露營節目與小玉（左）同台創作後，每次訪台必會拜訪宇宙人。這次旅程中，團員們更熱情地傾囊相授，每個人都掏出了私藏的「水餃口袋名單」。（片山大輔提供）

若要定義台灣的「味道」，片山大輔對水餃情有獨鍾。他觀察到台灣水餃從皮的厚度到內餡，每間店都藏著老闆不同的堅持，「我的目標是制霸全台水餃店！」雖然社群上每天都有熱情網友推薦新名單，但他笑稱要嚐遍還需很長時間。

除了味覺，台灣的「聲音」也令他著迷。他提到一個台灣人雖然習以為常、他卻聽得入迷的細節，即為全家便利商店的進門音樂，「這跟日本完全不同，非常有特色！」這份對異國日常的敏銳捕捉，正是他旅程中最獨特的收穫。

片山大輔與台灣的緣分其實始於一場荒謬的整人企劃。13年前，從未踏出日本的他在不知情下被節目團隊直接送到機場，落地台北；原本的驚嚇，卻因此成為人生轉折，「第一次去九份和夜市，老闆聽說我是第一次來台灣，熱情地請我吃了一大碗芒果冰。」他說，甜的不只是冰，而是台灣人的那份笑容與善意。

不同於一般觀光客，片山大輔來台時習慣刻意迷路，不靠導航，在台北巷弄隨意漫步。他觀察到台灣街景交織歷史痕跡與現代設計，「像動漫裡那種現實與幻想交錯的世界。」因此才會用「木葉忍者村」來形容這片土地，在他眼中，台灣既溫暖、包容，又充滿故事與人情味。

片山大輔也透露，今年預計發行的新專輯中，也將融入與台灣夥伴合作的火花，並坦言每次離開台灣都會有一段時間感到落寞，但也正是這份想念，總會把他再次牽引回來。

