「不可抗力」又來了 倖田來未香港演唱會突宣布取消

日本樂壇天后倖田來未香港站巡迴演唱會，因不可抗力因素取消。（資料照，讀者提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕新春馬年首日，日本歌手再傳出大型活動被臨時取消的消息。日本樂壇天后倖田來未原定於下月21日舉行的香港站巡迴演唱會，主辦單位昨（16）日晚間突發公告，宣布演出因「突發不可抗力因素」取消，讓不少粉絲錯愕不已。

據了解，幸田來未此次巡演在日本將舉行多達16場演出，而香港站原本是唯一海外場，如今突然喊卡，更讓外界議論聲四起。

主辦方在公告中表示，演唱會自籌備以來受到廣泛關注，主辦方與藝人團隊投入大量心血，對於取消深感遺憾，並承諾已購票者票款及快遞費將依原支付路徑全額退回。

值得注意的是，近期在中日關係持續緊張的背景下，多場民間交流活動接連受到影響。包括鄭伊健去年底取消東京演唱會、濱崎步取消澳門與上海站巡演，甚至吉卜力工作室展覽也傳出延期。

過去香港較少直接受到外交局勢波動影響，但自2023年日本核處理水排放事件後，中方反制措施延伸至香港，相關文化活動是否因此受到更深層影響，也成為外界關注焦點。

