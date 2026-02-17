AiScReam「露比醬」宣布畢業！ 去年迷因歌舞風靡全球爆紅

日本《Love Live!學園偶像計畫》限定組合的3人女團「AiScReam」，今年在舞台上演唱歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉的表演片段在網上爆紅。（圖擷取自「LoveLive! - FAN ACCOUNT」YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕去年1月因洗腦腦歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉，而在全球爆紅的日本《Love Live!學園偶像計畫》限定組合的3人女團「AiScReam」，今（17）日晚間突然宣布，擔任團隊中「黑澤露比」配音與演唱聲優的降幡愛，正式從AiScReam畢業，之後團隊將會迎接2名實力派新成員加入，震撼消息一出，立即轟動全網。

綜合日媒報導，AiScReam去年在一場演唱會開唱〈愛♡スクリ～ム！〉，主辦方事後將表演片段分享到社群帳號，其中3人在台上輪流點名詢問「你最喜歡什麼？」，並以不同舞蹈動作與聲線來回答「比起XXX，我更喜歡你」，甜蜜畫面不僅萌翻粉絲，洗腦弦律與舞蹈意外吸引各國民眾、偶像團體爭相模仿，最終成為2025年全球熱門迷因之一。

根據《Love Live!學園偶像計畫》官方發布的最新聲明，降幡愛將於2026年3月正式從AiScReam畢業，同時解釋降幡愛原先就是企劃方安排以「期間限定成員」的身份參與活動。官方還透露，AiScReam將在今年4月全以新組合出發，並加入2名新成員，分別是三宅美羽配音的「塞拉斯·柳田·利林費爾德」與遠藤璃菜配音的「麻布麻衣」。

對於畢業一事，降幡愛也留言提到，去年因為〈愛♡スクリ～ム！〉這首歌曲讓更多人認識到「黑澤露比」，並成為不少人開始認識與接觸《Love Live!》系列的契機，也感慨雖然是期間限定活動，但她仍透過這段經歷獲得許多寶貴經驗，內心滿懷感謝，並幽默表示，「露比雖然畢業了，希望大家今後也能繼續支持AiScReam。只要大家的聲音能傳達，或許有一天，會從『期間限定口味』變成『常駐經典口味』。」

