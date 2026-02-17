自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AiScReam「露比醬」宣布畢業！ 去年迷因歌舞風靡全球爆紅

日本《Love Live!學園偶像計畫》限定組合的3人女團「AiScReam」，今年在舞台上演唱歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉的表演片段在網上爆紅。（圖擷取自「LoveLive! - FAN ACCOUNT」YouTube）日本《Love Live!學園偶像計畫》限定組合的3人女團「AiScReam」，今年在舞台上演唱歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉的表演片段在網上爆紅。（圖擷取自「LoveLive! - FAN ACCOUNT」YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕去年1月因洗腦腦歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉，而在全球爆紅的日本《Love Live!學園偶像計畫》限定組合的3人女團「AiScReam」，今（17）日晚間突然宣布，擔任團隊中「黑澤露比」配音與演唱聲優的降幡愛，正式從AiScReam畢業，之後團隊將會迎接2名實力派新成員加入，震撼消息一出，立即轟動全網。

綜合日媒報導，AiScReam去年在一場演唱會開唱〈愛♡スクリ～ム！〉，主辦方事後將表演片段分享到社群帳號，其中3人在台上輪流點名詢問「你最喜歡什麼？」，並以不同舞蹈動作與聲線來回答「比起XXX，我更喜歡你」，甜蜜畫面不僅萌翻粉絲，洗腦弦律與舞蹈意外吸引各國民眾、偶像團體爭相模仿，最終成為2025年全球熱門迷因之一。

根據《Love Live!學園偶像計畫》官方發布的最新聲明，降幡愛將於2026年3月正式從AiScReam畢業，同時解釋降幡愛原先就是企劃方安排以「期間限定成員」的身份參與活動。官方還透露，AiScReam將在今年4月全以新組合出發，並加入2名新成員，分別是三宅美羽配音的「塞拉斯·柳田·利林費爾德」與遠藤璃菜配音的「麻布麻衣」。

對於畢業一事，降幡愛也留言提到，去年因為〈愛♡スクリ～ム！〉這首歌曲讓更多人認識到「黑澤露比」，並成為不少人開始認識與接觸《Love Live!》系列的契機，也感慨雖然是期間限定活動，但她仍透過這段經歷獲得許多寶貴經驗，內心滿懷感謝，並幽默表示，「露比雖然畢業了，希望大家今後也能繼續支持AiScReam。只要大家的聲音能傳達，或許有一天，會從『期間限定口味』變成『常駐經典口味』。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中