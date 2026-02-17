自由電子報
娛樂 最新消息

霍諾德上海「小試身手」爬2樓 「4人崩潰護駕」網笑瘋

美國攀岩大神霍諾德上個月底成功攻頂台北101大樓。（資料照，記者潘少棠）美國攀岩大神霍諾德上個月底成功攻頂台北101大樓。（資料照，記者潘少棠）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕徒手登頂台北101、讓全台觀眾看得腿軟的攀岩大神霍諾德（Alex Honnold），近日竟在上海活動現場上演「史上最反差一幕」，不是挑戰高樓，不是極限攀登，而是徒手爬上2樓。

沒錯，就只是2樓。

霍諾德（上）在上海參加活動，小試身手攀爬上2樓，底下4名工作人員緊張伸出手。（翻攝自小紅書）霍諾德（上）在上海參加活動，小試身手攀爬上2樓，底下4名工作人員緊張伸出手。（翻攝自小紅書）

但最荒謬的是，當霍諾德準備出手的瞬間，現場竟出現超戲劇化畫面，底下4名工作人員緊張到張開雙手「護駕式接人」，彷彿下一秒就要發生重大事故，讓全場觀眾直接看傻。

畢竟這位男人可是剛登頂台北101，還透過Netflix直播讓全球觀眾膽戰心驚，他本人卻氣定神閒，堪稱「人類極限代表」。

攀岩大神霍諾德（上）一身輕裝，快速攀爬上2樓。（翻攝自小紅書）攀岩大神霍諾德（上）一身輕裝，快速攀爬上2樓。（翻攝自小紅書）

如今穿著羽絨外套、腳踩普通跑鞋就上場，網友忍不住吐槽：「這是不是在侮辱他？」、「被黑得最慘的一次」、「下面居然還有三個護著，我看根本沒必要吧？」更有攀岩高手指出，當天他穿的鞋根本不適合攀爬，難怪現場人員全程心驚驚。

最後霍諾德不到1分鐘就輕鬆登上2樓，還從容向觀眾揮手致意，主持人忍不住笑說：「too easy！」

但這段「4人護駕爬2樓」畫面曝光後，網路討論瞬間炸裂，到底是工作人員太緊張？還是大神真的被低估了？

