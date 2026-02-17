自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

比台灣人更愛台灣！安妮除夕夜「借掃把清殘局」 怒揭放鞭炮醜態：別理所當然

安妮。（資料照，伊林娛樂提供）安妮。（資料照，伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕除夕夜本該是鞭炮聲此起彼落、滿街紅通通的熱鬧畫面，沒想到來台15年、前年拿到台灣護照的俄羅斯女星安妮，已成為正港台灣人的她，今年選擇留在台灣過年，16日除夕夜，在社群上傳一段自己拿著掃把清理路口的影片，畫面中紅色鞭炮碎屑鋪滿地，對比她一個人默默打掃的身影，格外醒目。

安妮在Instagram說：「我知道今天是除夕夜，也許這不是大家期待在今晚看到的內容。」但她不想因為節慶氣氛就選擇沉默，透露當晚接近午夜，她走到家附近市中心的主要路口迎新年，現場不少家庭施放大型鞭炮，熱鬧滾滾。只是慶祝結束後，滿地紅紙屑卻沒人收拾，她等了一會兒，見對方準備離開，便上前禮貌詢問：「請問你們會清理嗎？」對方一名年輕女生用英文回她：「不用，他們會幫我們清。」

安妮除夕夜街頭揮帚。（翻攝自Instagram）安妮除夕夜街頭揮帚。（翻攝自Instagram）

安妮追問「他們是誰？」得到的回答是住在這裡二十年、每年都有人會清理，還外加一個白眼，這讓她相當震驚：「在我的印象中，台灣人一直都非常有禮貌、重視整潔，也尊重公共空間。」更直言，對別人翻白眼更是很少見，「但事實是，去年清理的人是我和我妹妹」。

安妮再次到隔壁大樓借掃把，默默把整個路口清乾淨，管理員看到還忍不住問：「安妮，妳為什麼一個人打掃？為什麼放鞭炮的人不自己清理？」這句話讓她停了一下。她也在文中用比喻形容：「在公共路口施放鞭炮卻不清理，就像吃完一包洋芋片，把袋子丟在地上，然後期待別人替你撿起來一樣。」

安妮強調：「即使明天清潔人員會來打掃，也不應該理所當然地留下垃圾，期待別人替自己收拾。」表示分享此事不是為了帶來負面情緒，而是希望新的一年能從尊重開始。貼文曝光後，不少網友湧入留言道謝，直呼「謝謝妳對台灣的用心」、「妳比很多台灣人更愛台灣」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中