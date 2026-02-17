比台灣人更愛台灣！安妮除夕夜「借掃把清殘局」 怒揭放鞭炮醜態：別理所當然

安妮。（資料照，伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕除夕夜本該是鞭炮聲此起彼落、滿街紅通通的熱鬧畫面，沒想到來台15年、前年拿到台灣護照的俄羅斯女星安妮，已成為正港台灣人的她，今年選擇留在台灣過年，16日除夕夜，在社群上傳一段自己拿著掃把清理路口的影片，畫面中紅色鞭炮碎屑鋪滿地，對比她一個人默默打掃的身影，格外醒目。

安妮在Instagram說：「我知道今天是除夕夜，也許這不是大家期待在今晚看到的內容。」但她不想因為節慶氣氛就選擇沉默，透露當晚接近午夜，她走到家附近市中心的主要路口迎新年，現場不少家庭施放大型鞭炮，熱鬧滾滾。只是慶祝結束後，滿地紅紙屑卻沒人收拾，她等了一會兒，見對方準備離開，便上前禮貌詢問：「請問你們會清理嗎？」對方一名年輕女生用英文回她：「不用，他們會幫我們清。」

安妮追問「他們是誰？」得到的回答是住在這裡二十年、每年都有人會清理，還外加一個白眼，這讓她相當震驚：「在我的印象中，台灣人一直都非常有禮貌、重視整潔，也尊重公共空間。」更直言，對別人翻白眼更是很少見，「但事實是，去年清理的人是我和我妹妹」。

安妮再次到隔壁大樓借掃把，默默把整個路口清乾淨，管理員看到還忍不住問：「安妮，妳為什麼一個人打掃？為什麼放鞭炮的人不自己清理？」這句話讓她停了一下。她也在文中用比喻形容：「在公共路口施放鞭炮卻不清理，就像吃完一包洋芋片，把袋子丟在地上，然後期待別人替你撿起來一樣。」

安妮強調：「即使明天清潔人員會來打掃，也不應該理所當然地留下垃圾，期待別人替自己收拾。」表示分享此事不是為了帶來負面情緒，而是希望新的一年能從尊重開始。貼文曝光後，不少網友湧入留言道謝，直呼「謝謝妳對台灣的用心」、「妳比很多台灣人更愛台灣」。

