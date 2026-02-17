電商女王驚爆「初一吃到吐」 狂嗑這零食引發腸胃炎

瑪菲司主持初一特別節目。（Hit Fm提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕電商女王「Mavis」瑪菲司主持Hit Fm馬年初一特別節目，一開始就帶來新歌《MONEY BACK》，替新年開運、好運當頭。新年發財靠氣勢，除了經典的過年喜氣歌曲，瑪菲司也推薦Aespa的《Rich Man》給聽眾，不僅金光閃閃、氣勢十足，聽了彷彿馬上有錢。

瑪菲司提到，家人過年都是在玩遊戲、追劇、打麻將，但反而過年閒不下來，都在寫文案、介紹商品並直播給大家。有一次過年讓她印象深刻，大家都在吃年菜，她則是一口又一口的吃著墨西哥玉米片，吃到渾然忘我，結果就在大年初一的時候吐了，甚至還引發腸胃炎。瑪菲司開玩笑說：「有看過吃餅乾吃到吐的嗎？就是我本人！」提醒大家過年期間要均衡飲食，注意身體健康。

請繼續往下閱讀...

瑪菲司主持初一特別節目。（Hit Fm提供）

瑪菲司分享，過年期間很喜歡觀察親戚之間的對話，她發現大家都會此起彼落的接龍，像是什麼時候要再生一個啊？人家表姐都買第二間房了，啊你呢？或是某個表弟又買了新跑車等等。瑪菲司幽默表示，無論單身或已婚，不管已經有小孩還是家庭幸福美滿，親戚們總有十萬個為什麼？這時候只要微笑帶過，保持好心情就好，當成在看一場有趣的益智節目。

瑪菲司分享，她的歌曲《My Love》很適合一家人走春完後回家在客廳一起聽，這首歌，並非訴說轟轟烈烈的故事，而是記錄與相愛的人在生活中互相依靠、互相成全的平凡片段。過年雖然吵吵鬧鬧，但能陪在身邊一起團聚的人，才是最珍貴、最值得珍惜的。平常雖然也會見面，但圍爐時刻，才是所有人真正齊聚在你身邊的時候。瑪菲司提到，過年就會想起她最愛的阿公，想念阿公做的豬腳燉筍絲，雖然阿公離開了，她仍時常想起阿公慈祥的模樣與那道家常的幸福滋味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法