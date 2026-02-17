帕西諾、狄尼洛悼念勞勃杜瓦 《教父》重聚影中人已走三人

艾爾帕西諾（左）和勞勃杜瓦合作《教父》系列。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以《溫柔的慈悲》奪得奧斯卡影帝，並以《教父》、《現代啟示錄》與《霹靂上校》等片入圍奧斯卡的美國資深演員勞勃杜瓦（Robert Duvall）辭世，享耆壽95歲，曾和他合作《教父》系列的艾爾帕西諾、勞勃狄尼洛都紛紛致上悼念之意。

帕西諾表示：「能與勞勃杜瓦合作是一種榮幸，他天生就是演員，正如人們常說的那樣；他與表演的連結、他的理解力，以及那份非凡的天賦，將永遠被記住。我會想念他。」狄尼洛則寫道：「上帝保佑鮑比。我希望自己也能活到95歲。願他安息。」（註：鮑比指勞勃）

帕西諾曾與杜瓦在《教父》與《教父II》中合作，帕西諾飾演柯里昂家族的繼承人麥可，杜瓦則飾演其律師兼心腹顧問湯姆。狄尼洛雖未與杜瓦同場演出，但同樣在《教父II》中飾演年輕時期的維托柯里昂（麥可父親的年輕時期）。

詹姆斯肯恩（左起）、黛安基頓、勞勃杜瓦、艾爾帕西諾、勞勃狄尼洛、塔利亞夏爾，與導演法蘭西斯柯波拉（前排）2017年一同出席《教父》於翠貝卡影展的重聚活動。（翻攝自X）

此外，影迷也翻出《教父》、《教父II》2017年於翠貝卡影展的重聚活動照片，影中人包括黛安基頓、詹姆斯肯恩、勞勃杜瓦都已離世，讓影迷相當不捨。

