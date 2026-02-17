《甄嬛傳》熹妃空降傳說對決 不只追劇還要親自上陣！

《甄嬛傳》也加入《傳說對決》戰場。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕每逢農曆春節必定重播、堪稱「年味BGM」的宮鬥經典劇《後宮甄嬛傳》，今年再度展現驚人的魅力。不僅串流平台播放量持續飆升，社群平台更掀起一波「甄嬛迷因大戰」，連人氣手遊Garena「傳說對決」春節檔期也推出甄嬛傳聯動活動，把熹妃請進遊戲中，玩家可化身「熹妃」在戰場對決，話題熱度完全不輸新劇。

宮鬥經典劇《後宮甄嬛傳》，年年展現驚人魅力。（翻攝自網路）

春節期間《後宮甄嬛傳》重回熱門榜前列，「臣妾做不到啊」、「這福氣給你要不要」等經典台詞持續洗版，年輕觀眾甚至以「過年儀式感」形容追劇行為，形成跨世代的文化現象。有趣的是有網友說每刷一遍《甄嬛傳》都有驚喜發現，其中有一幕甄嬛退後兩步跟允禮並肩跪著，很多人不懂甄嬛為何要後退兩步？原來甄嬛這一動作藏著兩人已是夫妻，也呼應著她說「郎君千歲，而不是皇上的萬歲。」

網友說每刷一遍《甄嬛傳》都有驚喜發現。（翻攝自網路）

今年這股「甄嬛熱」更延燒至遊戲圈，人氣手遊Garena「傳說對決」今年春節首度推出傳說對決與《甄嬛傳》聯動活動，不少網友衝著《甄嬛傳》重回遊戲，還有網友提到「傳說對決」居然真的請到甄嬛配音季冠霖老師來配，真的很厲害，真的很有帶入感。」在新劇層出不窮的時代，「甄嬛」依舊能年年回宮，堪稱娛樂圈最傳奇的「春節常青樹」。

手遊《傳說對決》推出與《甄嬛傳》聯動活動。（翻攝自網路）

