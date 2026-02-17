鄭伊健演《古惑仔》爆紅 背「教壞小孩」罵名...6字洩心境

胡瓜（右）、鄭伊健暌違多年再碰面。（《下面一位》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星鄭伊健與婁峻碩至胡瓜主持的YT節目《下面一位》宣傳新影集《百萬人推理》，一開場就掀起滿滿回憶。

胡瓜與鄭伊健早年曾在節目合作，暌違多年再碰面話題不斷。談到《古惑仔》系列電影的經典角色「陳浩南」，鄭伊健坦言當年沒想過會成為時代象徵，「只是盡力做好角色」。

鄭伊健提到，爆紅也曾帶來形象壓力，一度錯失部分邀約，甚至被質疑「教壞小孩」，如今回頭看，他淡然表示：「都是好的經歷。」這回他在《百萬人推理》飾演警探「陳家任」，比起演古惑仔，胡瓜笑說：「你演警察更有說服力！」男神形象進化，也展現不同層次魅力。

鄭伊健（右）、婁峻碩（左）至胡瓜（中）節目《下面一位》宣傳影集。（《下面一位》提供）

節目中三人從港片黃金年代聊到現今創作環境，婁峻碩分享曾發片無人問津、解約重來的低潮故事，靠著自創作品破百萬點閱翻身。鄭伊健則大聊打電動興趣，笑翻全場。

最後更即興合唱經典廣東歌《上海灘》，熟悉旋律一出，瞬間拉回90年代港片盛世。從《古惑仔》到今日新作，鄭伊健用時間證明男神不只是不敗，更是一整個世代的青春記憶。

