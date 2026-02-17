自由電子報
娛樂 最新消息

開春最強「馬」力！ 八點檔女星戰勝挫折完賽110cm馬術障礙

徐千京騎馬挑戰110公分「飛身跨欄」。（民視提供）徐千京騎馬挑戰110公分「飛身跨欄」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐千京參與民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝，近來重返熱愛多年的馬術世界，展現跳障礙騎乘實力，一舉完成110公分障礙路線，從起跳、連續跨欄到完整跑完全場，動作俐落穩定，為新的一年揭開充滿希望與力量的序幕。

徐千京騎馬挑戰110公分「飛身跨欄」。（民視提供）徐千京騎馬挑戰110公分「飛身跨欄」。（民視提供）

徐千京坦言，學騎馬是一條漫長且需要極大耐心的路，「從一開始完全不懂馬，到慢慢了解牠們的習性、情緒與節奏，我花了非常多時間在練習與磨合上」，她直言，過程中不僅身體承受疲勞，心理層面的挫折也曾反覆出現，但始終沒有選擇放棄，「因為心裡一直有個目標，希望有一天能好好站在場上，完整展現自己真正學會的東西」。

徐千京忙於拍攝《豆腐媽媽》之餘仍持續練習馬術，用行動證明堅持與熱愛。（民視提供）徐千京忙於拍攝《豆腐媽媽》之餘仍持續練習馬術，用行動證明堅持與熱愛。（民視提供）

徐千京一路從最基礎的騎乘訓練開始，到如今能穩定完成110公分跳障礙，甚至連續跳躍、跑完整個場地路線，她強調這些成果都不是一蹴可幾，「每一次反覆練習，都是在為今天做準備，也像是在為新的一年累積能量」。

徐千京忙於拍攝《豆腐媽媽》之餘仍持續練習馬術，用行動證明堅持與熱愛。（民視提供）徐千京忙於拍攝《豆腐媽媽》之餘仍持續練習馬術，用行動證明堅持與熱愛。（民視提供）

首次在鏡頭前正式呈現跳障礙騎乘，徐千京坦言心情既緊張又開心，「能在新年期間完成這件事，特別有意義，這不只是一場表現，更像是給自己的一份新年禮物，也是對過去努力的一次肯定」。

徐千京忙於拍攝《豆腐媽媽》之餘仍持續練習馬術，用行動證明堅持與熱愛。（民視提供）徐千京忙於拍攝《豆腐媽媽》之餘仍持續練習馬術，用行動證明堅持與熱愛。（民視提供）

談到當天與她一同上場的馬匹Lagardia，徐千京滿是感激，「牠非常配合、穩定又專注，讓我可以安心完成整個路線，也讓這次呈現有了一個圓滿的結尾」，她笑說，在馬年與好夥伴並肩完成跳障礙，「真的有一種開春就開好彩頭的感覺」。

徐千京與愛馬Lagardia默契滿分。（民視提供）徐千京與愛馬Lagardia默契滿分。（民視提供）

除了事業上的新開始，徐千京也分享自己的年節日常，她透露除夕一定會回桃園阿嬤家團聚，和整個家族熱熱鬧鬧吃年夜飯，桌上總是擺滿有魚有肉的豐盛菜色，象徵年年有餘，大家互包紅包、彼此祝福，飯後還會一起刮刮樂，為新年添點小驚喜與好運氣；初一則留在家中陪伴父母，享受難得的一家團圓時光。

徐千京與愛馬Lagardia默契滿分。（民視提供）徐千京與愛馬Lagardia默契滿分。（民視提供）

徐千京笑說，對自己而言，過年不需要多麼華麗，「這些小小的儀式感，就是一年重新出發前最溫暖，也最珍貴的力量」。

徐千京騎馬挑戰110公分「飛身跨欄」。（民視提供）徐千京騎馬挑戰110公分「飛身跨欄」。（民視提供）

