娛樂 最新消息

王祖賢消失多年終於現身 超市畫面流出

王祖賢突然在社群釋出一段「超市採買影片」。（翻攝自小紅書）王祖賢突然在社群釋出一段「超市採買影片」。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕淡出演藝圈多年、行蹤神秘的王祖賢，竟然毫無預警公開最新動態。昨（16）日，她突然在社群釋出一段「超市採買影片」，畫面一曝光立刻掀起暴動——因為這可是女神多年來最罕見的生活直擊。

目前定居加拿大、潛心禮佛的王祖賢，外界一直盛傳她早已徹底退圈，沒想到這次竟親自現身華人超市，親民模樣讓粉絲瞬間淚崩：「我們的女神回來了！」

目前定居加拿大、潛心禮佛的王祖賢。（翻攝自小紅書）目前定居加拿大、潛心禮佛的王祖賢。（翻攝自小紅書）

影片中，她低調穿著卻難掩仙氣，南棗、瓜子、年糕樣樣掃進購物籃，完全就是過年採買教科書。

但最讓網友炸裂的，是她拿起印著「升職加薪」的紅包袋時，竟笑著脫口而出：「我要升職加薪！」短短4個字立刻引發外界瘋狂聯想：這是在暗示人生新階段？還是…女神準備「升級回歸」演藝圈？

更巧的是，2026正逢她本命年，生肖屬馬的她還拿起馬吊飾俏皮喊：「把我自己拎回家！」一句話又甜又神秘，網友狂刷留言：「這句話太有梗了吧！」

王祖賢超市採買年貨畫面曝光，引起網友暴動。（翻攝自小紅書）王祖賢超市採買年貨畫面曝光，引起網友暴動。（翻攝自小紅書）

採買結束後，她前往友人家共度團圓飯，甚至罕見展現「玉女下廚」畫面——親手包水餃、做獅子丸、芝麻球、發糕，滿桌年菜讓人看傻。

最後她感性表示：「我們的心在過年的時候是繫在一起的…團團圓圓，這就是我們的年。」女神一句話直接把粉絲看哭。

雖然她遠離鎂光燈，但王祖賢的一舉一動，依然能掀起全網風暴。

王祖賢認為大家的心在過年的時候是繫在一起的。（翻攝自小紅書）王祖賢認為大家的心在過年的時候是繫在一起的。（翻攝自小紅書）

