娛樂 最新消息

八點檔CP合體拜年 驚吐「紅包文化」沒嫁可一直拿

劉書宏（右）、邱子芯（左）在《百味人生》組「凡姝CP」。（三立提供）劉書宏（右）、邱子芯（左）在《百味人生》組「凡姝CP」。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉書宏、邱子芯在三立八點檔《百味人生》組「凡姝CP」，兩人聊起過年話題，從圍爐習俗、紅包文化一路談到年節氛圍轉變，互動輕鬆自然，笑聲不斷。

邱子芯透露，自己每年過年幾乎「都一樣」，除夕一定圍爐吃年夜飯，小家庭成員包括爸媽與哥哥，有時也會與媽媽那邊的親戚、舅舅一同聚餐。她笑說：「其實每年都差不多。」但這份一成不變的溫馨，正是她心中最踏實的過年儀式感。談到紅包，她坦言爸媽與阿公阿嬤一定會準備，不過被問到自己包多少時則笑著回應「不方便透露」，僅表示每一年都會「比上一年多一點點」，心意與孝心同步加碼。

劉書宏則分享，自己過年少不了與朋友相聚「小試手氣」，除夕與家人圍爐後，常會約上好友打牌、打麻將，感受熱鬧年味，「看看今年財運旺不旺」，他回憶，有一年除夕夜吃完年夜飯就去找朋友，與小時候必須守歲到12點的傳統大不同，也感嘆現在年節氛圍變得較為彈性，「能出去玩就出去玩，老人家就休息」。

劉書宏（右）、邱子芯（左）齊聚拜年。（三立提供）劉書宏（右）、邱子芯（左）齊聚拜年。（三立提供）

談及過年必做的事，兩人都認為「走春」不可少，劉書宏表示，初一、初二一定會出門走走，為新的一年討個好彩頭；邱子芯則提到家裡一定會大掃除、穿紅色衣服討喜氣，維持傳統習俗。

說到紅包文化，兩人意外聊到「沒嫁出去的女生可以一直拿紅包，嫁出去才要包給爸媽」，劉書宏打趣說：「那今年紅包還是包給她吧！」讓邱子芯忍不住大笑回應：「我們家就是小孩都要包紅包給爸媽。」兩人也補充，這樣的習俗好像在南部家庭較常見。

從圍爐團聚到走春祈福，從守歲傳統到打牌試手氣，劉書宏與邱子芯用輕鬆對談道出現代年節的轉變與溫度。無論形式如何改變，陪伴家人、分享祝福，始終是過年最重要的意義。兩人也祝福大家新的一年平安順心、財運旺旺來，在熱鬧與溫馨中迎接嶄新開始。

