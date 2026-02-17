（專訪）周星馳老搭檔自爆最對不起老婆的事！受邀拍《雙囍》以為是詐騙

田啟文（左）在《雙囍》和劉冠廷對戲，對他讚譽有加。（水花電影提供）

〔記者許世穎／專訪〕「星爺」周星馳老搭檔、香港喜劇老將田啟文近日為賀歲檔電影《雙囍》來台宣傳，談起人生遺憾時罕見卸下喜劇外衣，坦言最懊悔的一件事，就是曾經把太太罵哭，這份深刻的自責，也意外與他在片中詮釋的父親角色產生強烈共鳴。

田啟文受邀來台拍攝電影《雙囍》，笑說一開始以為是詐騙。（水花電影提供）

田啟文在《雙囍》中飾演一名為女兒出嫁操心的父親，與台灣女婿劉冠廷、女兒余香凝有多場情感拉扯的精彩對手戲。提到婚姻生活，被問到現實生活是否也曾惹老婆生氣，他神情轉為凝重，直言：「我人生中失敗過很多次、賠過錢，但我都不後悔。唯獨有一件事我很後悔，就是曾經罵哭過我老婆。」

「星爺」周星馳老搭檔、香港喜劇老將田啟文。（記者潘少棠攝）

回憶當時，田啟文說其實只是一件小事，但後悔一時氣話卻傷了最親密的人，「我對外人都客客氣氣，怎麼反而對最親密的人發脾氣？」這份反省，讓他更能理解片中父親那種「想愛卻說不出口」的笨拙與深情。

田啟文最後會把老婆罵哭。（記者潘少棠攝）

聊回電影本身，田啟文分享接演《雙囍》的緣分，其實來得有些戲劇化。他透露，自己早年就完成一個名為《雙愛》的劇本，題材同樣圍繞台港婚禮文化，和《雙囍》不謀而合，也笑說「說不定這次若票房大賣，就有機會啟動拍攝」。

至於真正促成合作的關鍵，則是好友岑建勳把他的電話交給台灣劇組，沒想到一開始他還以為是詐騙，「我一開始接到電話，說找我拍戲，我還以為是詐騙，還聊很久，畢竟那段期間就有演員被騙去泰國拍戲結果是詐騙」，最後被劇組誠意與劇本打動，才決定點頭演出。

過去在《少林足球》、《功夫》等片以誇張喜感形象深植人心，田啟文這回刻意收斂表演。他透露拍攝前就和導演許承傑溝通，希望角色更貼近真實生活，「大家都以為我會演得很誇張，但我跟導演說，這部戲是講真實的兩地婚禮，太誇張反而不對」。

田啟文笑說在戲裡與余香凝互動最多。（記者潘少棠攝）

田啟文也以過來人身分給建議，修正片中與女兒突然講國語的橋段，改成較符合香港人習慣的粵語對白，讓角色更有生活感。他笑說與余香凝互動最多，還幽默表示：「我們是少數的香港演員，當然要組隊抱團。」

談到劉冠廷，田啟文對他的表演讚譽有加，甚至爆料曾在一場結婚登記戲中臨場「捏」了對方一下，幫助他進入情緒，「我讓他痛一下，他那個反應就很真實，不是演出來的。」至於私下互動，他笑說劉冠廷曾約他踢足球，但自己其實完全不會踢，和周星馳一樣都是門外漢，還回憶當年拍《少林足球》時，只有「六師弟」林子聰與「四師兄」陳國坤真的懂踢球。

田啟文是個十足的愛妻之人。（記者潘少棠攝）

現實中的田啟文，是個十足的愛妻之人。談到太太戴雅莉，他立刻露出笑容，分享兩人於2004年結婚，還特地飛到拉斯維加斯公證，回到香港辦婚宴時意外湧入大批媒體，老婆因此不開心，他索性獨自出面應付，並向記者要求不要拍到她，「幸好隔天真的沒拍到」。

此外，田啟文也分享對台港片場文化的觀察。他直言相當欣賞台灣片場制度，只要拍滿12小時就必須收工，與過往和周星馳合作時動輒15、16小時、甚至「20 個小時起跳」的高工時形成對比。他笑說：「肯定加班啊！」如今自己身兼導演、監製，更希望除非不得已，能好好控制工時，「因為我自己都會累啊！幹嘛要那麼辛苦？多拍兩天，大家健康一點，多發兩天工資給大家也好。」

其實田啟文約7、8年前曾來台拍攝和徐若瑄合作的《72小時莎到你》，不過作品未能上映，過去《賭神2》也曾於台南拍攝，但《雙囍》才是他首度為演出的台灣電影正式宣傳。相較當年覺得台灣工作人員反應較慢，這次合作讓他刮目相看，直誇團隊能力強、速度快，「現在台灣年輕人很有衝勁，每個人心裡都有一團火！」

此次為《雙囍》來台，田啟文自10日抵達後將一路待到大年初二，與太太在台灣四處走走、感受春節氣氛，計畫在台吃年夜飯，也好奇詢問「聽說台北過年是空城？那我就往南部走走！」不急著見朋友，只想好好體驗在地年節；他也惦記著太太喜愛書法，想替她挑選台灣的文房四寶，儘管部分店家尚未開門，仍打算把握時間，多看看、多玩玩，把這趟行程變成一段屬於兩人的回憶。

《雙囍》全台上映中。

