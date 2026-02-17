自由電子報
娛樂 最新消息

砸3億不只在銀幕！《功夫》破牆出關 快閃店佛祖帽戴起來直接拜師

九把刀新作《功夫》搶攻賀歲檔，快閃店一樣吸睛。（鑫夢想文創提供）九把刀新作《功夫》搶攻賀歲檔，快閃店一樣吸睛。（鑫夢想文創提供）

〔記者許世穎／台北報導〕九把刀自編自導新片《功夫》，歷經十年籌備、耗資3億台幣打造，目前正在全台賀歲上映中，不只電影掀起話題，期間限定的電影主題快閃店，也搶先在台北大巨蛋秀泰影城登場，成為今年春節打卡新地標。

快閃店以《功夫》標誌性的「破牆而出」世界觀為主軸，現場宛如把電影場景直接搬進影城，奇幻又中二的風格一次到位，還設置主題拍貼機與限定週邊，讓影迷不只是看電影，更能「走進」功夫宇宙。

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋於《功夫》快閃店開幕當天驚喜現身。（鑫夢想文創提供）柯震東（左起）、王淨、朱軒洋於《功夫》快閃店開幕當天驚喜現身。（鑫夢想文創提供）

開幕當天，導演九把刀攜手柯震東、王淨、朱軒洋驚喜現身，現場笑料不斷，九把刀親自戴上象徵「宗師等級」的佛祖帽，和「鵰兄」一起拍貼留念，三位主演也各自與自己在片中的角色合影，彷彿「師兄妹」真的集結出關，默契滿點、玩心全開。

柯震東（左起）、朱軒洋、王淨於《功夫》快閃店玩得相當開心。（鑫夢想文創提供）柯震東（左起）、朱軒洋、王淨於《功夫》快閃店玩得相當開心。（鑫夢想文創提供）

快閃店週邊誠意十足，一口氣推出超過20款限定商品，其中最吸睛的莫過於「佛祖帽」，戴上瞬間戰力值破表；還有手機感應即可播放《功夫》主題曲的NFC吊飾，被現場影迷笑稱是「影廳最吸睛的應援神器」。此外，限量電影紀念威士忌與「大鵰紓壓球」也同步亮相，從收藏到實用一次滿足。《功夫》主題快閃店僅展出至3月8日，歡迎到大巨蛋秀泰一探究竟。

《功夫》全台賀歲上映中！

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

