台南走春熱門打卡景點 成龍洗刷爛片王新作也登全美戲院手繪看板

台南全美戲院推出不少新片的手繪電影看板。（全美戲院提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由影帝成龍和梁家輝主演的犯罪動作鉅片《捕風追影》終於在台定檔，該片讓已屆71歲高齡的成龍，正式告別「爛片之王」，創下他近年演出最高評價，再度與梁家輝同台飆戲也掀起話題。

而近日，該片特別與台南全美戲院合作，推出手繪電影看板。全美戲院外牆已悄悄掛上由資深畫師張玉村親筆繪製的《捕風追影》「雙狼對峙」手繪海報，成龍與梁家輝氣場全開，強烈視覺瞬間也成為台南走春必拍的新打卡地標。

台南全美戲院手繪電影看板畫師張玉村，親繪《捕風追影》「雙狼對峙」手繪看板。（全美戲院提供）

走過75年歷史的全美戲院，曾一度熄燈又重新開業，承載無數台南人的青春記憶。全美戲院持續推出新片手繪看板，從《冠軍之路》、《功夫》，到如今緊張刺激、一觸即發的《捕風追影》，每一幅海報都吸引海內外影迷駐足拍照，在社群平台掀起討論。

《捕風追影》將於3月27日在台上映，同步推出IMAX中文版與2D中、粵語版本。電影超值雙人預售票也於今（17）日大年初一在全台 7-11的ibon開賣，套票內容誠意滿滿，包含「全員曝光」定檔海報L夾一張、「雙狼對峙」電影書籤卡一組（2 張）、「全員曝光」A4海報L夾一個與3D變身特典卡一組（3 款）。

其中，最受影迷期待的3D變身特典卡採用光柵（Lenticular）技術製作，一次收藏成龍、梁家輝、張子楓、此沙（分飾兩角）與 SEVENTEEN文俊輝等全卡司風采，SEVENTEEN粉絲更是不可錯過文俊輝限量小卡收藏。更多電影資訊與預售詳情，請洽鴻聯國際官方粉絲專頁。

