娛樂 最新消息

韓籍啦啦隊女神逛年貨大街 古曜威相伴「超敢願望」曝光

古曜威（左）擔任地陪，攜金娜妍（右）體驗年貨大街美食。（單純夢想文創事業提供）古曜威（左）擔任地陪，攜金娜妍（右）體驗年貨大街美食。（單純夢想文創事業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕暖男歌手古曜威推出新歌《笨蛋》，找來韓籍啦啦隊女神金娜妍擔任MV女主角。拍攝結束後，一起到迪化街寫春聯、拜月老，感受濃濃年味。

金娜妍首次逛年貨大街，古曜威全程貼心帶路，從頭吃到尾，豬肉乾、魷魚絲都沒錯過，也品嘗各種花果茶。他特別推薦金娜妍要喝象徵「圓圓滿滿、招貴人、年年好」的桂圓紅棗茶，冬天喝還能補血益氣、暖身。

古曜威（左）、金娜妍（右）在迪化街體驗寫春聯。（單純夢想文創事業提供）古曜威（左）、金娜妍（右）在迪化街體驗寫春聯。（單純夢想文創事業提供）

古曜威、金娜妍雖然只見過兩次面，卻意外合拍，因為都不吃香菜，乾脆跳過豬血糕這項經典台味小吃，直接轉戰寫春聯，下筆時兩人不藏私，寫下「發財、暴富」，心願簡單又俐落。正在學中文的金娜妍，為了寫好「暴富」2字，對著字一筆一劃描紅。古曜威笑說：「原本自己想寫暴富，但發現筆劃太多了，發財好像也不賴！」寫完不忘互相提醒，一定要將春聯貼在門口，祈求2026荷包滿滿。

古曜威（右）、金娜妍（左）赴台北霞海城隍廟拜月老。（單純夢想文創事業提供）古曜威（右）、金娜妍（左）赴台北霞海城隍廟拜月老。（單純夢想文創事業提供）

單身的兩人更在台北霞海城隍廟誠心拜月老，盼桃花朵朵開、人緣更旺、粉絲更多。古曜威也祝福金娜妍在台發展順利，期待合作的MV《笨蛋》獲得更多觀眾喜愛。

《笨蛋》MV將於2月25日、古曜威生日當天上線，兩人最近也在網路喊話：「一定要多多支持與轉發MV。」

