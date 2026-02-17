自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）動力火車窗花藝術初體驗添喜氣 圈粉蕭煌奇老婆邀看演唱會

動力火車去年演藝成績大豐收。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕動力火車去年演藝成績大豐收，除了再次贏得金曲獎最佳演唱組合，也因人氣旺，接下許多代言，拍了多支廣告，商演邀約不斷，今（17日）大年初一，邁入馬年新年第一天，顏志琳和尤秋興也分享了新年心願。

尤秋興談到：「其實新年願望沒有很特別，身體為主，5月的小巨蛋門票賣完，要好好表現給大家看，好好準備，馬年希望身體健康，年紀沒有很老，體力不擔心，主要是喉嚨，怕有狀況，聲音要好才對得起大家，家人的健康對我來講最重要，只要身體健康都好解決，心情好。」

動力火車去年演藝成績大豐收。（記者胡舜翔攝）動力火車去年演藝成績大豐收。（記者胡舜翔攝）

顏志琳也說：「每年都是希望身體健康，小孩健康、平安健康最重要。」他的兩個女兒分別是十六和十八歲，「她們長大了，有自己想法，會獨立一點，喜歡脫離父母管控有私人空間，喜歡和同學出去玩，只要順利平安就好。」看著女兒長大，顏志琳笑說：「總算輕鬆啦，少些擔心。」

動力火車難得體驗窗花剪紙藝術，拿起剪刀小心剪紙。（記者胡舜翔攝）

動力火車以往過年多半是大掃除，比較少特別布置家裡，這次過年難得體驗窗花剪紙藝術，拿起剪刀小心剪紙，看到成品滿驚喜，還將窗花貼進框裡，成為應景喜氣的過年裝飾。

動力火車難得體驗窗花剪紙藝術，拿起剪刀小心剪紙。（記者胡舜翔攝）動力火車難得體驗窗花剪紙藝術，拿起剪刀小心剪紙。（記者胡舜翔攝）

5月15、16、17日動力火車將在小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，首度連開3場門票都完售，讓兩人鬆口氣，得知蕭煌奇新婚老婆也是他們的粉絲，兩人熱情邀約：「謝謝她喜歡我們，有機會歡迎他們來看。」

尤秋興過年都會先回屏東老家和家人團聚，老婆是台南人，明天初二再陪老婆回娘家，他說常會在休息站或是經過眼鏡行時，看到動力火車的廣告看板或海報，老婆都會說：「你看，你們耶！」他笑說：「好高興看到自己的照片放在這裡，覺得自己很紅！」

動力火車新歌《I Need You》MV有天心和姚淳耀助陣演出，點擊已超過兩百萬次，動力火車透露今年也有新專輯計畫，但希望先一首一首唱，會陸續推出新歌。

點圖放大body

