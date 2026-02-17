Free Solo 101掀話題 財經網紅揭賈永婕最大商業價值

財經網紅胡采蘋。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕財經網紅胡采蘋近日在臉書粉專「Emma追劇時間」發文，評論現任台北101董事長賈永婕，她開宗明義就說：「其實我本來就很看好賈永婕啊。」

回顧2024年9月賈永婕出任101董事長時，外界質疑聲浪不小。畢竟過去這個位置，多半由金融體系背景的人士出任，例如曾任中華開發董事長的陳敏薰，或投信老將宋文琪，濃濃「官派」味。

賈永婕親自攀上101大樓頂點圓球。（翻攝自臉書）

胡采蘋指出，101最大收入來源是辦公室招租與精品百貨，各佔近四成，加上觀景台收入，本質根本是行銷戰場，「佔住全台灣最大的招牌形象，作風卻相當保守。一百萬個可惜我也不知道該怎麼說」。

她認為，與其找金融老將，不如找真正懂曝光、懂品牌、懂畫面的人。因為101不只是摩天大樓，而是「台灣在世界上最大的一塊看板」。

胡采蘋透露，她觀察賈永婕很久，從對方過去上娛樂節目、旅遊節目就開始研究，「這種半實境的表演很能看出一個人能不能吃苦、對其他工作人員的態度」，還舉例歐洲出外景遇大雨，主持人還能苦中作樂嘻嘻哈哈，「就知道這人抗壓力很強」。

她也提到賈永婕與已故設計師黃淑琦合開婚紗店的往事。黃淑琦過世後，賈永婕沒有把店收掉，「就憑這點我心裡是一直很感動的」，在她眼中，一個人怎麼對夥伴，就會怎麼對公司。

賈永婕（右）與美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德合影。（翻攝自臉書）

面對近期爭議延燒，胡采蘋語氣依舊淡定：「因此這一波《世紀血案》發酵，很多人一開始懷疑她，我是一點都沒懷疑過。」還呼籲外界別給太大壓力，「一個人一旦開始走了，就會一直向前走」。

她甚至點出賈永婕的「商業價值」在於讓101創造更多國際曝光，「其他的董事長才不可能出現Free Solo 101這種事情」。

