勞勃杜瓦辭世影人哀悼！不只是傳奇也是偉大的演員之一

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡影帝、美國資深演員勞勃杜瓦今傳出辭世消息，享耆壽95歲，不少影人紛紛哀悼。曾與杜瓦合作2022年電影《必勝球探》的亞當山德勒在個人社群分享真摯悼念，形容這位好萊塢傳奇是「我們有過最偉大的演員之一」。

亞當山德勒（右）曾於《必勝球探》和勞勃杜瓦同台演出。（翻攝自IMDB）

亞當寫道：「和他聊天、一起大笑，都是無比美好的事。我非常愛他，我們所有人都是。他留下太多傳奇電影，隨時找時間重看吧。向他的妻子露西安娜，以及所有家人與朋友，致上最深切的哀悼。」

請繼續往下閱讀...

奧斯卡得主薇拉戴維斯表示，能在2018年驚悚片《寡婦》與杜瓦同台演出，是一種「榮幸」。她補充道：「我滿懷敬畏。我一直敬畏你對那些既沉靜又在人性中展現支配力的男性角色之巔峰詮釋。你是一位巨人…一個偶像…」除了細數杜瓦經典作品，她也表示「偉大不會消逝，它會留下來，成為一份禮物。安息吧，先生。你的名字將被不斷傳頌…願天使之歌引領你安眠。」

曾和杜瓦合作《螢光幕後》米高基頓也在社群寫道：「又一位朋友離去。一起演戲、成為朋友。曾在我家前廊聊了一整個美好的下午，談的都是馬。他作為演員，將『偉大』具象化。」

勞勃杜瓦演出的最後一部電影為2022年Netflix的《淡藍之眸》。（翻攝自IMDB）

曾在《瘋狂的心》及杜瓦最後一部電影《淡藍之眸》與他合作的導演史考特庫柏，則向《綜藝》表示，自己一直視他為「最重要的藝術導師」。「他製作並演出我的第一部電影《瘋狂的心》，從那一刻起，幾乎讀過我寫的每一個劇本，給予我安靜的智慧與堅定的信任。」

庫柏感性形容杜瓦是他最強而有力的支持者，「不是靠浮誇的姿態，而是靠誠實、嚴謹，以及對創作本身的熱愛。他作為表演巨人的地位無庸置疑，但我最珍惜的，是他的慷慨、謙遜，以及他以一生奉獻於『真實』所樹立的典範。沒有他，我不會成為今日的導演，甚至不會成為今日的我。」

相關新聞:

傳奇殞落！《溫柔的慈悲》奧斯卡影帝勞勃杜瓦辭世 享耆壽95歲

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法