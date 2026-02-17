自由電子報
娛樂 最新消息

傳奇殞落！《溫柔的慈悲》奧斯卡影帝勞勃杜瓦辭世 享耆壽95歲

奧斯卡影帝、資深男星勞勃杜瓦逝世。（美聯社）奧斯卡影帝、資深男星勞勃杜瓦逝世。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕又一傳奇殞落！曾以《溫柔的慈悲》奪得奧斯卡影帝，並以《教父》、《現代啟示錄》與《霹靂上校》等片入圍奧斯卡的美國資深演員勞勃杜瓦（Robert Duvall）辭世，享耆壽95歲，消息由他的妻子露西安娜發表聲明證實。

露西安娜的聲明中寫道：「昨天，我們向我摯愛的丈夫、珍貴的朋友、也是我們這個時代最偉大的演員之一道別。」她透露勞勃在家中平靜離世，身旁圍繞著愛與溫暖，並感性表示：「對世界而言，他是一位奧斯卡得主、導演、說書人；對我而言，他就是我的一切。」

她續寫道：「他對表演的熱情，只被他對角色、對一頓好料理、以及與人談笑風生的深愛所匹敵。每一個角色，鮑勃都傾其所有，投入角色本身，以及角色所代表的人性真實。在此過程中，他為我們留下了長久而難忘的遺產。感謝多年來你們對鮑勃的支持，也謝謝你們給我們時間與空間，去珍藏他留下的回憶。」（註：鮑勃常被用作勞勃的暱稱）

勞勃杜瓦憑《溫柔的慈悲》在1984年第56屆奧斯卡封帝。（翻攝自IMDB）勞勃杜瓦憑《溫柔的慈悲》在1984年第56屆奧斯卡封帝。（翻攝自IMDB）

杜瓦演藝生涯橫跨長達60年，戲路廣闊且作品豐富，他粗礪而自然的寫實風格，形塑了一整個世代的表演美學，與勞勃狄尼洛、達斯汀霍夫曼、金哈克曼等人齊名；他在《螢光幕後》與他自導自演的《來自天上的聲音》中，展現了這種風格的代表性。

儘管杜瓦未必像狄尼洛那樣成為超級巨星，但他不喜張揚、卻能完全融入角色的能力，為他贏得了同儕與影評的一致敬重。正如《教父》大導演法蘭西斯柯波拉曾告訴《紐約時報》的那樣：「到了某個階段，很難分清楚主角與偉大性格演員之間的差別。」

杜瓦也被譽為「演員的演員」，一生獲得七次奧斯卡提名，同時也在電視作品如《寂寞之鴿》與《荒野真情》中大放異彩，累積五次艾美獎提名並兩度獲獎。他的首部電影長片、也是最令人難忘的角色之一，是1962年《梅岡城故事》中神祕又令人不寒而慄的布拉德利。雖然事業起飛略顯緩慢，但到1970年代中期，他已能自如地在性格角色與較大型的主角之間切換。

1969年，杜瓦與年輕導演柯波拉合作了親密寫實的《紅粉飄零》，隔年在羅勃奧特曼的《外科醫生》中飾演法蘭克伯恩斯一角，戲味十足。他也主演了喬治盧卡斯的實驗作品《五百年後》，同時在舞台上持續交出亮眼成績。

勞勃杜瓦在《教父》系列飾演柯里昂家族的律師。（翻攝自IMDB）勞勃杜瓦在《教父》系列飾演柯里昂家族的律師。（翻攝自IMDB）

真正改變他事業軌跡的，則是1972年的《教父》，他飾演冷靜而狡黠的軍師湯姆海根，並因此獲得首度奧斯卡提名；之後再度與導演柯波拉合作了《教父II》、《對話》、《現代啟示錄》等片。

直到《霹靂上校》中那位專橫、軍事化的父親角色，杜瓦才真正確立銀幕主角地位，並於1980年以最佳男主角入圍奧斯卡。隔年，他在《打不開的鎖》中與狄尼洛對戲，於威尼斯影展獲得高度讚譽。1984年他以《溫柔的慈悲》中，以內斂而精準的演出奪下奧斯卡影帝。

勞勃杜瓦（右）和尼可拉斯凱吉合作《驚天動地60秒》。（翻攝自IMDB）勞勃杜瓦（右）和尼可拉斯凱吉合作《驚天動地60秒》。（翻攝自IMDB）

勞勃杜瓦（右）和小勞勃道尼合作《大法官》，再度入圍奧斯卡最佳男配角。（資料照，華納兄弟提供）勞勃杜瓦（右）和小勞勃道尼合作《大法官》，再度入圍奧斯卡最佳男配角。（資料照，華納兄弟提供）

此後，他常以重要配角或雙主角身分領銜演出，橫跨商業與藝術領域，也曾演出湯姆克魯斯賽車作品《霹靂男兒》、尼可拉斯凱吉主演的偷車重拍片《驚天動地60秒》、阿諾史瓦辛格的科幻驚悚片《魔鬼複製人》，以及丹佐華盛頓主演的人質題材電影《迫在眉梢》等片。2014年他在《大法官》飾演一名被控肇事逃逸殺人的法官，和小勞勃道尼同台飆戲，更憑藉該片獲得生涯第七次奧斯卡提名。

點圖放大body

