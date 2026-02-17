王一博、郭富城春晚世紀對飆 地板被他「一腳踩花」全網瘋傳

郭富城（右）與王一博是兩代舞王同台被網友形容為「法拉利與藍寶堅尼的世紀飆速」。（翻攝至網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年中國央視春節聯歡晚會（春晚）於昨晚震撼登場，全場最高潮莫過於兩代舞王的「世紀同台」。頂流男星王一博攜手香港四大天王郭富城，以熱力四射的唱跳舞台《閃耀動起來》，直接引爆全網討論。這場被形容為「法拉利對上藍寶堅尼」的巔峰飆速，不僅以38.35%的超高收視率強勢登頂，更成為今年春晚唯一影片播放量破億級大關的「斷層第一」演出。

郭富城（左）與王一博的「世紀同台」演出成為春晚最吸晴的節目。（翻攝至網路）

郭富城與王一博的合作被譽為「王炸組合」，兩人全程全開麥挑戰高難度Rap與密集的舞蹈編排，節奏精準、氣場全開的專業表現，被業界盛讚為「舞台教科書，而且節目播出後5小時播放量就破億。這也是王一博第三度受邀登上春晚舞台，繼2021年與劉德華合作、2025 年與蕭敬騰合唱創下破億播放量後，王一博再次展現其無可撼動的「流量與口碑雙擔當」的頂流地位。

王一博三度登上春晚都成為最具話題的焦點人物。（翻攝至網路）

除了精彩的視聽饗宴，王一博驚人的舞蹈爆發力也成為社群熱議焦點。在表演過程中，因其舞步力度極強，春晚的特製舞台地板竟被他「一腳踩花」，畫出兩道清晰可見的弧形印痕。該畫面隨即在網路瘋傳，「王一博這一腳用了多大力氣」 迅速衝上熱搜，有網友調侃，「博博鞋子上是帶刀片兒了嗎？被大家看到了劃花地板」，也有網友說，「好優美的弧度，跳舞好看的人，連畫出的划痕都完美」，更有網友翻出「歷史畫面」，指出這並非王一博第一次「破壞」舞台，他在2020年跨年晚會表演個人單曲《無感》時，就曾因高強度舞蹈動作踩壞過兩塊舞台地板。如今「舊案重演」，也讓不少網友幽默喊話：「如果央媽（央視）要賠償，請直接找樂華娛樂的老闆杜華吧！」

王一博舞蹈動作力度太強，舞台地板竟然被他的鞋子劃出兩道清晰可見的弧形印痕。（翻攝至網路）

