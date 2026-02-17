（專訪）劉冠廷忙到崩潰！拍《雙囍》結兩次婚 戲外「上廁所被老婆管手機」

劉冠廷（右）和余香凝在《雙囍》陷「婚禮」危機。（水花電影提供）

〔記者許世穎／專訪〕金馬得主劉冠廷在賀歲新片《雙囍》中，與香港影后余香凝飾演必須在一天內連辦兩場婚禮的新人，戲裡被婚禮流程逼到崩潰，戲外的他當時也忙得不可開交，包括主持金馬獎的巨大壓力、初為人父的手忙腳亂，在這段人生高度運轉的轉換期，他在生活與表演的夾縫中，逐漸累積出更沉穩，也更立體的演員厚度。

劉冠廷在《雙囍》因一天辦兩場婚禮，崩潰忙翻。（水花電影提供）

戲裡辦了兩場婚禮，戲外劉冠廷與太太「小豆」孫可芳僅完成登記，聊到未來若真的補辦婚禮，他的想像毫無明星包袱，反而充滿台式的純樸浪漫。比起菜色，他最在意的是南部辦桌常見的「橘色大冰桶」，笑說「裡面裝滿冰塊和各種飲料，小孩玩冰塊、大人隨手拿飲料，那才真的有Party的感覺！」

戲外劉冠廷與太太「小豆」孫可芳僅完成登記，聊到未來若真的補辦婚禮，他的想像毫無明星包袱，反而充滿台式的純樸浪漫。（記者潘少棠攝）

提到生活中的改變，劉冠廷笑說自從兒子「小太陽」出生後，自己待在廁所的時間明顯變長，「我會帶著手機進去，一待就是好久。」這個被他視為「私人防空洞」的小空間，很快就被小豆識破，「她會直接說：『你要去廁所可以，手機放外面！』」結論是他乖乖投降，「廁所攻防戰」以他全面配合告終。

劉冠廷談到妻子產後積極復出的狀態。（記者潘少棠攝）

但劉冠廷語氣一轉，坦言這其實是一種溫柔的提醒，讓他能暫時脫離無止盡的滑手機，把注意力重新拉回家庭。談到妻子產後積極復出的狀態，他更是滿臉敬佩，「她對工作的韌性和專業真的很強，希望不要因為她成為媽媽，就限制了她的戲路。」

劉冠廷曾在港片《私家偵探》中與香港影壇大前輩古天樂合作，深獲啟發。（記者潘少棠攝）

先前劉冠廷曾在港片《私家偵探》中與香港影壇大前輩古天樂合作，也深獲啟發，他透露古天樂曾在飯桌上丟給他一句話：「你有沒有想過你五年後、十年後在做什麼？」點醒了總是埋頭苦幹的他。對方甚至半開玩笑地說：「如果你願意賠錢，就可以當老闆。」提醒了他，不必只用「角色接不接」來定義演員人生。

而在《雙囍》中，劉冠廷和飾演太太的余香凝因婚禮細節，最終還是起了爭執，戲外與小豆的摩擦，則多半圍繞在育兒瑣事。他對衝突有自己的一套哲學：「吵架是好的，但不要急著替自己辯解。」他認為應該真正投入爭執，看清對方的需求與問題核心，否則只是草草和解，反而讓未來付出更高的溝通成本。

劉冠廷說，兒子成了他最強而有力的「情緒開關」。（記者潘少棠攝）

過去的劉冠廷，總是把自己燃燒到角色裡，殺青後卻難以抽離，如今，兒子也成了他最強而有力的「情緒開關」。「以前下戲後，我不確定自己是誰；但現在收工回家，我就是『父親』。」

在片場，劉冠廷也常與同為人母的余香凝交換育兒經，從幼兒園面試聊到新手爸媽的共同焦慮。對他而言，孩子的存在不只讓生活重新對焦，也讓他在《雙囍》的演出中，長出了更厚實、更真實的情感層次。

《雙囍》今天（大年初一）正式在台上映。

