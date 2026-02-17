自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

初二回娘家12生肖開運宜忌 做對「這件事」旺整年！

除了注重「初二回娘家」的習俗常規，避開情緒地雷也很重要。（達志影像）除了注重「初二回娘家」的習俗常規，避開情緒地雷也很重要。（達志影像）

〔記者林婷婷／台北報導〕提到「初二回娘家」的習俗常規，有人認為，回門女兒和女婿不宜晚上才回娘家、不宜過夜，且回門禮物最好要成雙…等這幾件事。

對此，研究幸運命理多年的菲菲老師認為，這場年度團聚，最考驗人的不只是習俗禁忌或舟車勞頓，更是言語間的互動往來、智慧處世的隨堂測驗。尤其在丙午「雙火通明」的流年氣場下，火性熱情能促進歡聚氛圍，但過旺亦可能讓人心浮氣躁，言語間不自覺帶有火星，或因禮數不周而產生心結。

一些年節高頻律提問，像是「什麼時候結婚？」「薪水多少？」「怎麼還沒升職？」「小孩在哪高就（念書）？」等失禮的問候，時不時就可能會出現在餐桌上，一來會讓當事人瞬間感到壓力與尷尬，二來也會對當下的磁場能量流動產生負面影響。

考量每個人的性格與今年的流年氣場所帶來的互動模式都不同，以下，菲菲老師將根據12生肖在「大年初二」這天的運程核心，提點各個生肖該注意的回門禮數與言行指南，幫助大家看清自己的情緒地雷，避開地雷、做對小事，把團圓喜氣化成家庭和睦的全年能量！」

 

【12生肖回娘家宜忌指南】

➤鼠│扮演美食與歡樂分享家

．運程核心：心情愉快，注重生活享受與實質分享，但需留意言談分寸，避免玩笑過頭。

．宜：準備實用且美味的禮盒，如精品水果、知名糕點或高級食材。席間多分享生活趣事與實用資訊，能活絡氣氛。

．忌：過度討論投資理財等金錢細節，或對娘家事務給出過於務實（卻可能顯得不近人情）的建議。

．開運心法：扮演「美食與歡樂分享家」的角色，用具體的美好事物傳遞關心。

 

➤牛│將責任心化為貼心行動

．運程核心：態度穩重，有責任感，但容易因堅持己見或與同輩比較而產生無形壓力。

．宜：送禮以穩健、有質感的家居用品或養生補品為佳。主動協助廚房工作或照顧長輩，能展現擔當。

．忌：與兄弟姊妹或同輩親戚較勁事業成就、子女教養，或過於嚴肅地指導家人行事。

．開運心法：將「責任心」體現在貼心的行動上，而非言語上的指導，放下比較心。

 

➤虎│當一個熱情而捧場的貴客

．運程核心：自信滿滿，樂於展現領導力，但需謹記今日是「做客」，非主場。

．宜：選擇大氣、有特色的擺飾或藝術品作為禮物。可帶動話題，讚美娘家的佈置與長輩氣色。

．忌：搶奪主人風頭，或過度主導談話方向。避免批評娘家家人的決策。

．開運心法：當一個「熱情而捧場的貴客」，將領導力用在炒熱氣氛、讚美他人上。

 

➤兔│遠離可能引發緊張的金錢遊戲

．運程核心：人際敏感度高，但容易感到支出壓力或遇到意外的小插曲。

．宜：贈送精美的手工藝品、花藝或設計感強的居家小物。穿著柔和色系衣物，有助穩定氣場。

．忌：參與牌局等有金錢輸贏的娛樂，或私下抱怨禮物開銷與行程安排。

．開運心法：專注於情感交流與美感營造，遠離任何可能引發緊張的金錢遊戲。

 

➤龍│講述有趣故事或真誠讚美

．運程核心：思緒活躍，言談鋒利，需特別注意口舌，以免無心之言傷了和氣。

．宜：贈送有文化底蘊的書籍、文具或茶葉。可分享有趣的見聞，展現見識。

．忌：辯論時政、批評家人生活習慣或價值觀。避免說教式的發言。

．開運心法：將表達才華用於講述有趣故事或真誠讚美。

 

➤蛇│溫暖的聆聽者與感恩者

．運程核心：深受長輩喜愛，也有意外人情機會，是鞏固家庭支持網絡的好時機。

．宜：準備貼合長輩喜好的貼心禮物，如舒適的衣物、他們愛喝的茶。虛心聆聽家族歷史與智慧。

．忌：過度關注紅包大小或禮物價值，顯得斤斤計較。避免炫耀自身資源。

．開運心法：扮演「溫暖的聆聽者與感恩者」，自然能獲得更多的愛與關懷。

 

➤馬│

．運程核心：內心有些許疏離感，但行為務實得體。適合低調觀察與深度交流。

．宜：贈送實用性強、有巧思的科技產品或智能家電。可與一兩位家人進行深度、有意義的談話。

．忌：因感覺格格不入而全程沈默滑手機，或對傳統禮俗表現出不耐煩。

．開運心法：用具體、實用的禮物與關懷表達情感，比熱絡的寒暄更適合你。

 

➤羊│誠意比完美的形式更重要

．運程核心：與牛相似，注重禮節與和諧，但壓力來自於想面面俱到，怕失禮。

．宜：贈送包裝精美、寓意吉祥的傳統禮品，如桂圓、紅棗禮盒。謹守禮節，主動問候每一位長輩。

．忌：為了討好所有人而過度勉強自己，或因為小疏漏而自責不已。

．開運心法：「誠意」遠比「完美的形式」更重要，放鬆心情，家人感受得到你的真心。

 

➤猴│擔任孩子王或活動策劃

．運程核心：活潑外向，但需防範言行過於跳躍引發誤會，或有人際上的小摩擦。

．宜：選擇新奇有趣、能引發話題的創意禮物。幫忙帶動娛樂活動，照顧小朋友。

．忌：開玩笑沒有底線，或未經同意動用他人物品。避免牽頭進行高風險娛樂。

．開運心法：將充沛的精力用在擔任「孩子王」或「活動策劃」上，創造歡樂而非紛爭。

 

➤雞│展現大器與共享的風範

．運程核心：重視禮尚往來，講究公平，但容易在與同輩相處時感到競爭或計較。

．宜：贈送價值明確、品質有保證的名牌或金飾禮品。大方分享賺錢、理財的正道經驗。

．忌：比較禮物厚薄，或話語中暗示誰更慷慨、誰更成功。

．開運心法：展現「大器與共享」的風範，你的大方與專業見解會成為你的光彩。

 

➤狗│尊重長輩避開觀念交鋒

．運程核心：直率真誠，但心直口快，需格外留心對長輩的說話態度。

．宜：贈送堅固耐用的實用工具或運動器材。真誠讚揚家人的付出與優點。

．忌：心直口快地糾正長輩的錯誤觀念，或對不認同的習俗直言批評。

．開運心法：將「真誠」化為「行動上的體貼」與「言語上的肯定」，避開觀念交鋒。

 

➤豬│擔任溫情記憶的守護者

．運程核心：想法獨特，感受細膩，但可能覺得家人不理解自己，或陷入懷舊情緒。

．宜：贈送有懷舊意義或獨特品味的禮物，如老照片相冊、手作藝品。分享溫馨回憶。

．忌：沈溺於感傷或挑剔的情緒中，對團圓飯菜或安排吹毛求疵。

．開運心法：擔任「溫情記憶的守護者」，引導話題走向美好的過往，能讓你與家人心靈更靠近。

 

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中