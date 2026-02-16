自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

楊烈好大面子改編國歌拍MV 「川普、高市早苗」都來了

楊烈把國歌改成台語歌詞。（印太戰略智庫提供）楊烈把國歌改成台語歌詞。（印太戰略智庫提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊烈今（16日）除夕正式發表全新單曲《寶島頌》MV，改編自國歌熟悉的旋律，並親自填上台語歌詞，歌詞裡則描繪了台灣人面對風雨的勇氣。

這首《寶島頌》MV是由印太戰略智庫企劃，結合AI影像技術，將全球民主盟友集結成一支「跨國管弦樂團」，多位國際領袖化身為超現實樂團成員：美國總統川普擔綱指揮，日本首相高市早苗化身武士擊鼓，小泉進次郎則變身《科學小飛俠》中的鐵雄彈奏貝斯。

透過AI技術，高市早苗（左）在MV裡變身鼓手。（印太戰略智庫提供）透過AI技術，高市早苗（左）在MV裡變身鼓手。（印太戰略智庫提供）

楊烈分享《寶島頌》創作靈感表示：「用一首特別的歌，向大家拜年，國際社會上支持台灣的力量越來越大，世界正在關注台灣。我們更要彼此守望、彼此珍惜。願大家新的一年，心中有光、收穫滿滿。」這首歌曲也為今年3月啟航的「楊烈世界巡迴演唱會」暖身，巡演將在台北、台中、台南、高雄及日本演出，期盼將台灣的聲音傳向世界。

結合AI技術，川普在MV裡變成指揮。（印太戰略智庫提供））結合AI技術，川普在MV裡變成指揮。（印太戰略智庫提供））

透過AI技術打造的樂團陣容，包含化身羅賓漢鍵盤手的澤倫斯基、變身《喬琪姑娘》小提琴手的日本經濟安保大臣小野田紀美；美國國務卿盧比歐與國防部長赫格塞斯則分別化身《火星大王》與《無敵鐵金剛》投入演奏。法國總統馬克宏以《凡爾賽玫瑰》奧斯卡的扮相亮相，連印太戰略智庫執行長矢板明夫也幽默出鏡，化身「哆啦A夢」擔任售票員。

MV彩蛋安排在結尾，當民主樂團在寶島形狀的舞台上閃耀時，觀眾席出現了橫跨時空的民主陣容：從李登輝、安倍晉三到蔡英文與賴清德，這幕同框象徵著民主價值的世代傳承與鞏固，並且具象化國際社會對台灣的堅定支持。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中