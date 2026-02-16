楊烈好大面子改編國歌拍MV 「川普、高市早苗」都來了

楊烈把國歌改成台語歌詞。（印太戰略智庫提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊烈今（16日）除夕正式發表全新單曲《寶島頌》MV，改編自國歌熟悉的旋律，並親自填上台語歌詞，歌詞裡則描繪了台灣人面對風雨的勇氣。

這首《寶島頌》MV是由印太戰略智庫企劃，結合AI影像技術，將全球民主盟友集結成一支「跨國管弦樂團」，多位國際領袖化身為超現實樂團成員：美國總統川普擔綱指揮，日本首相高市早苗化身武士擊鼓，小泉進次郎則變身《科學小飛俠》中的鐵雄彈奏貝斯。

透過AI技術，高市早苗（左）在MV裡變身鼓手。（印太戰略智庫提供）

楊烈分享《寶島頌》創作靈感表示：「用一首特別的歌，向大家拜年，國際社會上支持台灣的力量越來越大，世界正在關注台灣。我們更要彼此守望、彼此珍惜。願大家新的一年，心中有光、收穫滿滿。」這首歌曲也為今年3月啟航的「楊烈世界巡迴演唱會」暖身，巡演將在台北、台中、台南、高雄及日本演出，期盼將台灣的聲音傳向世界。

結合AI技術，川普在MV裡變成指揮。（印太戰略智庫提供））

透過AI技術打造的樂團陣容，包含化身羅賓漢鍵盤手的澤倫斯基、變身《喬琪姑娘》小提琴手的日本經濟安保大臣小野田紀美；美國國務卿盧比歐與國防部長赫格塞斯則分別化身《火星大王》與《無敵鐵金剛》投入演奏。法國總統馬克宏以《凡爾賽玫瑰》奧斯卡的扮相亮相，連印太戰略智庫執行長矢板明夫也幽默出鏡，化身「哆啦A夢」擔任售票員。

MV彩蛋安排在結尾，當民主樂團在寶島形狀的舞台上閃耀時，觀眾席出現了橫跨時空的民主陣容：從李登輝、安倍晉三到蔡英文與賴清德，這幕同框象徵著民主價值的世代傳承與鞏固，並且具象化國際社會對台灣的堅定支持。

