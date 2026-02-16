賈永婕小年夜連線田秋堇 親曝兩人五年錯過的緣分

賈永婕小年夜終於和林義雄時任助理田秋堇通上電話（資料照，記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕電影《世紀血案》尚未上映就掀起軒然大波，因未取得林義雄及家屬同意拍攝，引發各界質疑。賈永婕今（16日）在臉書透露，小年夜終於和林義雄時任助理田秋堇通上電話，兩人聊了30多分鐘。她形容那通電話「真的，很溫暖，很溫暖」，語氣從憤怒轉為柔軟。

林義雄時任助理田秋堇近日在媒體人陳信聰節目中，還原當年「林宅血案」現場與做筆錄時的刺心經歷，透露當時做筆錄時，警察翹腳丟下一句：「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們？」讓她至今難忘。賈永婕看完片段震怒發聲，痛批：「會講出這種話的人真的沒有良心！」她強調，民主不是天上掉下來的，是有人流血流淚換來的。

賈永婕小年夜與田秋堇通上電話，原來兩人的緣分早在2021年就差點牽上線。當年田秋堇曾透過共同友人謝小蜜想轉達心意，感謝賈永婕疫情期間推著醫療設備奔走各大醫院，只是訊息陰錯陽差沒傳到。五年後，卻因這場風波真正連上線。賈永婕感嘆：「緣分到了，真的會把該相遇的人連接在一起。」

田秋堇告訴她，過年前原本忙著結案報告，卻因事件連續接受專訪。賈永婕還向她道歉：「真抱歉，讓妳過年前工作更多了。」田秋堇則說沒關係。她之所以再站出來，是想告訴大家，這不是報應。不是因為講太多話，不是因為抗爭，不是因為得罪誰。

賈永婕也在文中直言，林義雄是「無私的犧牲者」，在他身邊陪伴的人同樣偉大。她說，那通電話會一直留在心裡，「不是因為悲傷，而是因為那份溫柔的勇敢」。

不過沉重之外，她也不忘自嘲。原來先前關於鄭南榕的貼文，是趁老公去洗澡時發的，結果被抓包，小年夜慘遭「臉臭到爆」對待，還被冷暴力。她笑喊：「老公不要再生氣了。」

