娛樂 最新消息

廖峻三度中風後風波未平？兒子一句「太多鳥事」引猜測

廖峻（左）三度中風正在復健中，現在由兒子廖錦德照顧。（翻攝自臉書）廖峻（左）三度中風正在復健中，現在由兒子廖錦德照顧。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深藝人廖峻去年4月三度中風入院，一度傳出病況危急，所幸最後恢復意識，撐過難關。然而，比起健康狀況更讓外界議論的，恐怕是他住院期間爆出的「家務事風暴」——兒女與所謂的「主要照顧者」楊小姐之間的金錢糾紛，至今仍餘波盪漾。

目前廖峻已由兒子廖錦德接回照料。農曆春節將至，廖錦德罕見吐露心聲：「去年發生太多鳥事，雖然進度緩慢，但感覺得到是往好的方向前進。」

只是這句「鳥事」究竟指的是父親的復健狀況，還是先前與楊小姐之間的溝通問題？廖錦德並未多說，反倒留下更多想像空間。

他也低調表示：「一家人還能像往常一樣團聚就好，無論什麼形式。」一句話聽來平靜，卻似乎暗藏無奈。

73歲的廖峻（左）近年健康狀況欠佳，去年三度中風後住院長達55天。（本報資料照）73歲的廖峻（左）近年健康狀況欠佳，去年三度中風後住院長達55天。（本報資料照）

住院55天爆出財務保管糾紛　雙方各說各話

73歲的廖峻近年健康狀況欠佳，去年三度中風後住院長達55天，返家休養期間卻爆出家庭內部出現財務保管爭議。

當時傳出兒子廖錦德與二女兒，槓上廖峻經紀人蔣少及「主要照顧者」楊小姐，甚至為了財務問題鬧上法院。外界更一度傳出楊小姐疑似誘騙廖峻投資，引發輿論譁然。

不過楊小姐全盤否認，強調自己照顧廖峻長達7年，「不可能謀取私利」，並表示任何財務決定廖峻都知情。

這場照顧與金錢糾葛，至今仍讓外界霧裡看花。

廖峻（右）、澎澎是秀場老搭檔。（資料照，記者胡舜翔攝）廖峻（右）、澎澎是秀場老搭檔。（資料照，記者胡舜翔攝）

老搭檔澎澎探望　廖峻情緒潰堤

過去在秀場與廖峻是黃金搭檔的澎澎，也曾前往探望老友。據悉兩人一見面，廖峻情緒激動幾乎潰堤。

澎澎心疼透露，廖峻中風三次後講話已沒那麼有力，但「眼神仍能反映情緒」，聽得懂也明白對方在說什麼。

澎澎也提到，廖峻體內目前裝有12支支架，幸好現在住在兒子家，女兒也會前來照料，「算是很好的安排」。

廖峻的身體狀況逐漸穩定，家人也希望能低調過年。（翻攝自臉書）廖峻的身體狀況逐漸穩定，家人也希望能低調過年。（翻攝自臉書）

健康逐漸穩定　但家務風波是否落幕仍是問號

廖峻的身體狀況逐漸穩定，家人也希望能低調過年。然而，外界對於照顧者與家屬之間的財務糾紛仍高度關注，廖錦德一句「太多鳥事」更讓人忍不住猜測：這場風波真的結束了嗎？

