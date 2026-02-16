周董寫的破億神曲Ozone佳辰猜歌手卻卡關 原唱坐在旁邊成為最遙遠的距離

魏如昀（右三）除夕夜邀請Ozone上電台開心玩遊戲。（POP Radio提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕最遙遠的距離就是，歌曲原唱就坐在你旁邊，你卻猜不出演唱人名字。而這真實情景就發生在POP Radio 2026年新春特別節目《新年歡樂星–星光馬拉SONG》現場。

POP Radio 的過年特別節目，今（16日）除夕夜晚上9點熱鬧登場，主持人魏如昀邀來人氣男團Ozone打頭陣，猜歌遊戲過程中，文廷與哲言默契十足，開場不到10秒就成功搶答，率先取得領先；佳辰與祖安則後來居上，不料當聽出由周杰倫、方文山創作，魏如昀演唱的破億神曲《聽見下雨的聲音》時，明明原唱魏如昀就坐在一旁，佳辰卻遲遲答不出歌手名字，讓哲言看不下去狂虧：「可以潑水了！」所有人也瞬間靜默，傻眼對著佳辰喊：「不要再做效果了！」

Ozone哲言（左起）、佳辰、祖安、文廷、子翔除夕在電台特別節目陪聽眾過節。（POP Radio提供）

另外在玩「What the animal say？」遊戲時，Ozone不計形象，用動物叫聲演繹歌曲，笑果十足。最終由文廷高分勝出，抱走超豪華獎品「慈惠宮發財金」，團員們看了超羨慕，立刻起鬨：「以後就麻煩文廷哥了！」

談到過年計畫，文廷笑說自己化身過年限定版「農夫」，回鄉下幫忙阿嬤種田；哲言家中會辦桌熱鬧團聚，佳辰則要跟著長輩跑遍拜拜行程，他還突然說自己的大年初一計畫是「吃舒芙蕾」，讓全場一頭霧水笑說：「這樣也不錯！」

