自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

原視春節卡司炸裂！職棒球星＋部落KTV嗨翻8天

〔記者李紹綾／台北報導〕春節不怕沒節目看，原住民族電視台（原視）推出多檔新春特別節目，從傍晚時段到晚間黃金時段全面接力，集合音樂人、職棒球星、人氣藝人與新生代創作者，用料理、行動與體能競技，陪觀眾一路熱鬧過年，天天「馬」樂法（maleva，排灣語：快樂之意）。

除夕到初三由Sakiun‧Aljavas呂約翰與Muya Pakawyan慕雅‧巴高揚搭檔主持《新春團聚過原年》，宛如把一整桌過年親戚直接搬上螢幕。（原視提供）除夕到初三由Sakiun‧Aljavas呂約翰與Muya Pakawyan慕雅‧巴高揚搭檔主持《新春團聚過原年》，宛如把一整桌過年親戚直接搬上螢幕。（原視提供）

除夕到初三晚間9點播出的《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》，以圍爐聊天搭配部落料理為主軸，由排灣族主持人Sakiun‧Aljavas呂約翰與卑南族「最強婚宴主持人-珍珠」Muya Pakawyan慕雅‧巴高揚搭檔主持，節奏自然、笑點密集，宛如把一整桌過年親戚直接搬上螢幕。

除夕《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：丹耐夫正若現場揮毫寫春聯、送祝福。（原視提供）除夕《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：丹耐夫正若現場揮毫寫春聯、送祝福。（原視提供）

除夕夜氣氛走的是「笑著過年、邊吃邊聊」路線，丹耐夫正若、達卡鬧、杜有財、包勝雄等音樂人與部落代表圍桌團聚，從聊2025年發生的好事，到分享部落生活裡的趣事，話題越聊越開。席間更直接變成才藝交流時間，丹耐夫現場揮毫寫春聯、送祝福，眾來賓歌聲也不時亂入，讓料理一道道上桌的同時，年味與笑聲同步升溫。

初一《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：職棒球星范玉禹及陽耀勳，在節目中秀出特殊扯鈴才藝，精彩演出令人驚喜。（原視提供）初一《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：職棒球星范玉禹及陽耀勳，在節目中秀出特殊扯鈴才藝，精彩演出令人驚喜。（原視提供）

大年初一則請來職棒球星回家吃飯，包括陽耀勳、羅國華、黃恩賜、范玉禹等人現身，場邊故事比球場還精彩。節目裡，黃恩賜笑說，近期紀錄片《冠軍之路》裡的同名同姓現役球員成為了片中焦點，也讓許多人誤以為是他，令他在節目現場哭笑不得的澄清：「這段故事不是我啦！」而范玉禹及陽耀勳，更在節目中秀出除了棒球之外的特殊扯鈴才藝，精彩演出令人驚喜。

初二《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：羅美玲（左起）、高蕾雅、安歆澐、呂約翰、慕雅‧巴高揚、杜家慶、杜紹穎大合唱部落金曲。（原視提供）初二《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：羅美玲（左起）、高蕾雅、安歆澐、呂約翰、慕雅‧巴高揚、杜家慶、杜紹穎大合唱部落金曲。（原視提供）

初二卡司超吸睛，由「舅媽系列之部落少婦團」火力全開，羅美玲、高蕾雅、安歆澐、黃莉、巴大雄同桌聚會，一開口就是熟悉的過年靈魂提問，一唱歌立刻變成部落KTV現場，笑聲與歌聲齊飛，被形容是「過年最吵、也最療癒的一桌」。

初三《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：Ponay卜耐（左起）、Laucu佬祖、Adiyaw阿里要、呂約翰、慕雅‧巴高揚、杜家慶、杜紹穎大合唱部落金曲。（原視提供）初三《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：Ponay卜耐（左起）、Laucu佬祖、Adiyaw阿里要、呂約翰、慕雅‧巴高揚、杜家慶、杜紹穎大合唱部落金曲。（原視提供）

初三則交棒給《承擔了之部落青年會》，邀來Lavurase杜紹穎、Bantjer杜家慶、Ponay卜耐以及嵐馨樂團主唱Adiyaw阿里要與Laucu佬祖等部落青年代表現身，看見年輕世代如何在團聚中學習接住文化、責任與未來，勾勒出跨世代的過年樣貌。

初四、初五《Let’s go！馬年「營」新春》：盧學叡（右起）、江振愷Terry、、Abus阿布絲、游以德組成露營小隊，走進部落跟著任務關主黃一峯（左1）完成山林故事關卡。（原視提供）初四、初五《Let’s go！馬年「營」新春》：盧學叡（右起）、江振愷Terry、、Abus阿布絲、游以德組成露營小隊，走進部落跟著任務關主黃一峯（左1）完成山林故事關卡。（原視提供）

團聚更不只停在餐桌。初四、初五晚間9點播出的《Let's go！馬年「營」新春》，直接把一卡車明星帶進山林露營。由泰雅族主持人Sayun Nomin游以德邀請江振愷terry、Afalian盧學叡、Abus阿布絲組成露營小隊，走進部落搭營、生火、煮食，還跟著任務關主雷沙達巴斯（黃一峯）完成山林故事關卡，更邀請到神秘嘉賓「淚崩天后」Ciywas亦帆驚喜現身，一起在山林中舉辦熱鬧音樂會迎接新年，把「過年出遊」玩出一場充滿原民風格的冒險紀錄。

大年初三起每天下午6點《zangali群島之力》，由羅媛（左起）、江振愷Terry、布萊克薛薛、Ali林亭莉擔任陪練員，感受來自南島各國原住民族運動員的力量與魅力。（原視提供）大年初三起每天下午6點《zangali群島之力》，由羅媛（左起）、江振愷Terry、布萊克薛薛、Ali林亭莉擔任陪練員，感受來自南島各國原住民族運動員的力量與魅力。（原視提供）

此外，大年初三起每天下午6點，原視再推出實境競技節目《zangali群島之力》，由布萊克薛薛、江振愷terry、maya'羅媛、Ali林亭莉擔任陪練員，帶領觀眾看見來自南島各國的原住民族運動員，在拔河、摔角、射箭等賽事中正面交鋒，節目更前進菲律賓與關島拍攝，透過第一線視角，看見世界各地原住民族的生活樣貌與文化精神，這不僅是一場體能競技，更是一場以身體書寫的南島對話，展現跨越群島的深厚文化連結。

視春節特別節目自除夕起至初八天天熱鬧登場，下午6點、晚間9點分別鎖定原視16頻道，同步於原視官方網站與數位平台首播。這個春節，打開原視，一起把年過得熱鬧，也過得有感。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中