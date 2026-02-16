原視春節卡司炸裂！職棒球星＋部落KTV嗨翻8天

〔記者李紹綾／台北報導〕春節不怕沒節目看，原住民族電視台（原視）推出多檔新春特別節目，從傍晚時段到晚間黃金時段全面接力，集合音樂人、職棒球星、人氣藝人與新生代創作者，用料理、行動與體能競技，陪觀眾一路熱鬧過年，天天「馬」樂法（maleva，排灣語：快樂之意）。

除夕到初三由Sakiun‧Aljavas呂約翰與Muya Pakawyan慕雅‧巴高揚搭檔主持《新春團聚過原年》，宛如把一整桌過年親戚直接搬上螢幕。（原視提供）

除夕到初三晚間9點播出的《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》，以圍爐聊天搭配部落料理為主軸，由排灣族主持人Sakiun‧Aljavas呂約翰與卑南族「最強婚宴主持人-珍珠」Muya Pakawyan慕雅‧巴高揚搭檔主持，節奏自然、笑點密集，宛如把一整桌過年親戚直接搬上螢幕。

除夕《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：丹耐夫正若現場揮毫寫春聯、送祝福。（原視提供）

除夕夜氣氛走的是「笑著過年、邊吃邊聊」路線，丹耐夫正若、達卡鬧、杜有財、包勝雄等音樂人與部落代表圍桌團聚，從聊2025年發生的好事，到分享部落生活裡的趣事，話題越聊越開。席間更直接變成才藝交流時間，丹耐夫現場揮毫寫春聯、送祝福，眾來賓歌聲也不時亂入，讓料理一道道上桌的同時，年味與笑聲同步升溫。

初一《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：職棒球星范玉禹及陽耀勳，在節目中秀出特殊扯鈴才藝，精彩演出令人驚喜。（原視提供）

大年初一則請來職棒球星回家吃飯，包括陽耀勳、羅國華、黃恩賜、范玉禹等人現身，場邊故事比球場還精彩。節目裡，黃恩賜笑說，近期紀錄片《冠軍之路》裡的同名同姓現役球員成為了片中焦點，也讓許多人誤以為是他，令他在節目現場哭笑不得的澄清：「這段故事不是我啦！」而范玉禹及陽耀勳，更在節目中秀出除了棒球之外的特殊扯鈴才藝，精彩演出令人驚喜。

初二《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：羅美玲（左起）、高蕾雅、安歆澐、呂約翰、慕雅‧巴高揚、杜家慶、杜紹穎大合唱部落金曲。（原視提供）

初二卡司超吸睛，由「舅媽系列之部落少婦團」火力全開，羅美玲、高蕾雅、安歆澐、黃莉、巴大雄同桌聚會，一開口就是熟悉的過年靈魂提問，一唱歌立刻變成部落KTV現場，笑聲與歌聲齊飛，被形容是「過年最吵、也最療癒的一桌」。

初三《新春團聚過原年－Mapolong聚會了》：Ponay卜耐（左起）、Laucu佬祖、Adiyaw阿里要、呂約翰、慕雅‧巴高揚、杜家慶、杜紹穎大合唱部落金曲。（原視提供）

初三則交棒給《承擔了之部落青年會》，邀來Lavurase杜紹穎、Bantjer杜家慶、Ponay卜耐以及嵐馨樂團主唱Adiyaw阿里要與Laucu佬祖等部落青年代表現身，看見年輕世代如何在團聚中學習接住文化、責任與未來，勾勒出跨世代的過年樣貌。

初四、初五《Let’s go！馬年「營」新春》：盧學叡（右起）、江振愷Terry、、Abus阿布絲、游以德組成露營小隊，走進部落跟著任務關主黃一峯（左1）完成山林故事關卡。（原視提供）

團聚更不只停在餐桌。初四、初五晚間9點播出的《Let's go！馬年「營」新春》，直接把一卡車明星帶進山林露營。由泰雅族主持人Sayun Nomin游以德邀請江振愷terry、Afalian盧學叡、Abus阿布絲組成露營小隊，走進部落搭營、生火、煮食，還跟著任務關主雷沙達巴斯（黃一峯）完成山林故事關卡，更邀請到神秘嘉賓「淚崩天后」Ciywas亦帆驚喜現身，一起在山林中舉辦熱鬧音樂會迎接新年，把「過年出遊」玩出一場充滿原民風格的冒險紀錄。

大年初三起每天下午6點《zangali群島之力》，由羅媛（左起）、江振愷Terry、布萊克薛薛、Ali林亭莉擔任陪練員，感受來自南島各國原住民族運動員的力量與魅力。（原視提供）

此外，大年初三起每天下午6點，原視再推出實境競技節目《zangali群島之力》，由布萊克薛薛、江振愷terry、maya'羅媛、Ali林亭莉擔任陪練員，帶領觀眾看見來自南島各國的原住民族運動員，在拔河、摔角、射箭等賽事中正面交鋒，節目更前進菲律賓與關島拍攝，透過第一線視角，看見世界各地原住民族的生活樣貌與文化精神，這不僅是一場體能競技，更是一場以身體書寫的南島對話，展現跨越群島的深厚文化連結。

視春節特別節目自除夕起至初八天天熱鬧登場，下午6點、晚間9點分別鎖定原視16頻道，同步於原視官方網站與數位平台首播。這個春節，打開原視，一起把年過得熱鬧，也過得有感。

