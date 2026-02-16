台大五姬回憶殺 吳依潔情人節罕見放閃 豪門婚後甜炸

吳依潔情人節罕見放閃。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕昔日紅遍網路的「台大五姬」各自發展多年，包含「新聞潔」新聞潔、「農推蔓」翁滋蔓、「資工彌」余函彌、「國企匡」陳匡怡，以及「獸醫乃」劉乃潔，如今都已走上不同人生道路。

其中曾是新聞主播代表的吳依潔，自從嫁入豪門後便幾乎神隱，鮮少公開夫妻生活。沒想到近日她竟罕見在情人節大放閃光彈，直接曬出與老公蔡紹仁的甜蜜合照，瞬間掀起網友熱議：「原來感情這麼好！」

吳依潔（右）和老公蔡紹仁情人節互換巧克力，甜炸網友。（翻攝自Threads）

嫁基金會董事長後淡出主播台 情人節突曬恩愛照

吳依潔2014年與旺台教育文化基金會董事長蔡紹仁結婚後，便告別主播台，專心相夫教子，生活相當低調。

14日西洋情人節當天，她突然在社群曬出夫妻合影，甜甜寫下情人節祝福，還透露兩人竟「不約而同買了同款巧克力送對方」，默契滿分。

照片中夫妻親密同框，氣氛甜到不行，也讓外界難得一窺這對低調夫妻的真實互動。

吳依潔曬照讓不少人直呼：「台大五姬青春回來了！」。（翻攝自Threads）

網友暴動：太浪漫了！氣質還是女神等級

吳依潔難得公開放閃，立刻吸引大批網友湧入留言：「好浪漫的默契！」、「太幸福了啦！」、「美麗又氣質優雅，完全女神！」。

不少人也直呼：「台大五姬青春回來了！」

吳依潔婚後育有兩女一子，一家五口生活幸福和樂。（翻攝自Threads）

三寶媽生活幸福 台大女神近況曝光

吳依潔婚後育有兩女一子，一家五口生活幸福和樂。雖然早已離開螢光幕前，但她偶爾透過社群分享日常，仍能看出過得相當甜蜜安穩。

昔日主播女神神隱多年，這次情人節突然放閃，也讓粉絲忍不住敲碗：「多發一點近況吧！」

