自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台大五姬回憶殺 吳依潔情人節罕見放閃 豪門婚後甜炸

吳依潔情人節罕見放閃。（翻攝自Threads）吳依潔情人節罕見放閃。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕昔日紅遍網路的「台大五姬」各自發展多年，包含「新聞潔」新聞潔、「農推蔓」翁滋蔓、「資工彌」余函彌、「國企匡」陳匡怡，以及「獸醫乃」劉乃潔，如今都已走上不同人生道路。

其中曾是新聞主播代表的吳依潔，自從嫁入豪門後便幾乎神隱，鮮少公開夫妻生活。沒想到近日她竟罕見在情人節大放閃光彈，直接曬出與老公蔡紹仁的甜蜜合照，瞬間掀起網友熱議：「原來感情這麼好！」

吳依潔（右）和老公蔡紹仁情人節互換巧克力，甜炸網友。（翻攝自Threads）吳依潔（右）和老公蔡紹仁情人節互換巧克力，甜炸網友。（翻攝自Threads）

嫁基金會董事長後淡出主播台　情人節突曬恩愛照

吳依潔2014年與旺台教育文化基金會董事長蔡紹仁結婚後，便告別主播台，專心相夫教子，生活相當低調。

14日西洋情人節當天，她突然在社群曬出夫妻合影，甜甜寫下情人節祝福，還透露兩人竟「不約而同買了同款巧克力送對方」，默契滿分。

照片中夫妻親密同框，氣氛甜到不行，也讓外界難得一窺這對低調夫妻的真實互動。

吳依潔曬照讓不少人直呼：「台大五姬青春回來了！」。（翻攝自Threads）吳依潔曬照讓不少人直呼：「台大五姬青春回來了！」。（翻攝自Threads）

網友暴動：太浪漫了！氣質還是女神等級

吳依潔難得公開放閃，立刻吸引大批網友湧入留言：「好浪漫的默契！」、「太幸福了啦！」、「美麗又氣質優雅，完全女神！」。

不少人也直呼：「台大五姬青春回來了！」

吳依潔婚後育有兩女一子，一家五口生活幸福和樂。（翻攝自Threads）吳依潔婚後育有兩女一子，一家五口生活幸福和樂。（翻攝自Threads）

三寶媽生活幸福　台大女神近況曝光

吳依潔婚後育有兩女一子，一家五口生活幸福和樂。雖然早已離開螢光幕前，但她偶爾透過社群分享日常，仍能看出過得相當甜蜜安穩。

昔日主播女神神隱多年，這次情人節突然放閃，也讓粉絲忍不住敲碗：「多發一點近況吧！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中