娛樂 最新消息

（影）立威廉抗癌成功 驚吐「我可以走了」粉絲聽哭

立威廉罹癌康復後接受訪問。（資料照，記者胡舜翔攝）立威廉罹癌康復後接受訪問。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕49歲男星立威廉曾演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇，是不少人青春回憶中的男神代表。沒想到去年他突然拋出震撼彈，確診甲狀腺癌二期，鬼門關前走一遭，也讓他對人生徹底改觀。

近日立威廉在社群分享自己上節目的片段，罕見談起抗癌心路歷程，更提到11歲女兒Harper的教養方式，字字句句都讓人聽了鼻酸。

立威廉透露，自己在去年7、8月發現罹患甲狀腺癌二期。（翻攝自IG）立威廉透露，自己在去年7、8月發現罹患甲狀腺癌二期。（翻攝自IG）

兩度動刀取出腫瘤　一度害怕「看不到女兒長大」

立威廉透露，自己在去年7、8月發現罹患甲狀腺癌二期，9月更接連進行兩次手術，取出2顆腫瘤。當時他最害怕的不是疼痛，而是忍不住想：「我還能不能看到女兒長大？」

所幸經過積極治療後，他逐漸康復，目前持續吃藥控制並定期追蹤。

懂事的立威廉從14、15歲就開始打工，餐館、發傳單什麼都做過，只為減輕媽媽負擔。（資料照，記者胡舜翔攝）懂事的立威廉從14、15歲就開始打工，餐館、發傳單什麼都做過，只為減輕媽媽負擔。（資料照，記者胡舜翔攝）

出身太心酸　14歲就開始打工養家

其實立威廉的人生從來不是一路順風。

他坦言父母在他5歲時離婚，媽媽必須打好幾份工，才撐起他和哥哥的生活。懂事的他從14、15歲就開始打工，餐館、發傳單什麼都做過，只為減輕媽媽負擔。

最令他心酸的一段回憶，是曾在玩具店替客人打包玩具，明明自己也很想要，卻只能默默忍住，因為家裡根本負擔不起。

他苦笑說：「我不想煩我媽，她只要負責三餐就好。」放棄夢想不念大學　只怕媽媽壓力太大

立威廉也曾想成為陳列師，夢想學設計、學擺設，但學費太貴，媽媽甚至打算去銀行貸款。

他當場拒絕：「不要，這樣我壓力很大，我就去打工。」一句話道盡早熟的無奈。

立威廉（左）早已養成節儉習慣，甚至把這份價值觀傳承給女兒。（翻攝自IG）立威廉（左）早已養成節儉習慣，甚至把這份價值觀傳承給女兒。（翻攝自IG）

當爸後超節儉　女兒吵買糖果也不給

成名後家境好轉，但立威廉早已養成節儉習慣，甚至把這份價值觀傳承給女兒。他透露女兒有時出門吵著要買糖果、巧克力，他都會拒絕，並告訴女兒：「家裡已經有很多了，不要浪費，還是有很多人過得很辛苦。」

經歷癌症摧殘後，立威廉立下決心「人生不要留遺憾」。（翻攝自IG）經歷癌症摧殘後，立威廉立下決心「人生不要留遺憾」。（翻攝自IG）

抗癌後一句話震撼全場：我可以走了

經歷癌症摧殘後，立威廉立下決心「人生不要留遺憾」。

他坦言自己想去的地方都去過了，想拍的戲也都完成了，語氣平靜卻讓人心酸：「我沒有遺憾，我OK，我可以走了。」

他給自己的人生打了90分，認為痛苦與快樂交織，已經非常豐富。剩下的10分，他說要留給未來，期許自己能成為好父親、好老公，也繼續孝順媽媽。

