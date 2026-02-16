48歲周蕙過年遇親戚催婚有妙招回應 林頤原分享4大金句好過年

周蕙主持電台過年特別節目，今天陪聽眾一起在除夕守歲。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年的春節假期很長，Hit Fm聯播網賀歲迎新春，從今天除夕開始到大年初六（2月16日至2月22日），每天都會安排兩組歌手主持新春節目，陪伴聽眾開心過年。

48歲的周蕙出道27年，4月25日將首度唱進台北小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會，她演唱的《約定》、《好想好好愛你》都是歌迷深愛歌曲，她也會把新專輯《Where X 走》曲目加入歌單中。

過年時期不少單身者都會遇到來自長輩或是親戚的「靈魂拷問」，周蕙表示自己也都有經歷過，她記得有次被催婚，巧妙地跟其他尚未結婚的親戚說：「某某阿姨，您先請！」周蕙認為，幽默化解尷尬話題是很有用的方法，逃避沒有用，因為長輩就是要問，與其不回答，不如讓場面輕鬆帶過，不要害怕！

林頤原分享過年新的金句。（Hit Fm聯播網提供）

TRASH林頤原去年推出首張個人台語創作專輯《鼓仔燈》，今天也在電台節目裡陪聽眾過除夕，過年除了吉祥話，他想分享幾句網路流行語，在過年也非常適用，他在社群上看到有人分享華人的四大寬容：「來都來了」、「大過年的」、「孩子還小」、「人都走了」，覺得很有意思，只要在年節期間說出這幾句話都會被原諒，過年就是要跟身邊的人開開心心，有說有笑，希望大家都能和諧的過好年。

Hit Fm過年特別節目，除了每天上午9點、10點播出，當天下午4點、晚上11點也會再重播。

