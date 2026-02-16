自由電子報
娛樂 最新消息

從躲債搬家16次到貴婦人生 蔡幸娟故事比八點檔還狂

擁有「小鄧麗君」美譽的59歲歌手蔡幸娟（左）因女兒爆紅意外再受矚目。（翻攝自臉書）擁有「小鄧麗君」美譽的59歲歌手蔡幸娟（左）因女兒爆紅意外再受矚目。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有「小鄧麗君」美譽的59歲歌手蔡幸娟，淡出演藝圈超過10年，近年幾乎神隱，鮮少出現在螢光幕前。沒想到近日竟因女兒意外翻紅！

她的女兒「蛋蛋」謝方易，最近在網路上以「新世代千金」Amanda身分爆紅，奢華生活品味加上幽默自嘲的文字風格吸引大批粉絲追蹤。更震撼的是，網友一挖才發現她竟然是資深玉女歌手蔡幸娟的女兒。

消息曝光後，立刻掀起熱烈討論：「原來千金媽媽是她！」

Amanda不願靠星二代光環博流量。（翻攝自臉書）Amanda不願靠星二代光環博流量。（翻攝自臉書）

身分曝光後突退社群　Amanda一句話嚇壞網友

隨著「星二代」身分被揭開，Amanda也突然宣布暫別社群，甚至放狠話：「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我。」

語氣又狠又戲劇化，讓外界更加好奇：蔡幸娟淡出歌壇後到底過著什麼生活？又是如何把女兒養成「千金小姐」？

蔡幸娟除夕拜年並曝光自己年輕時的照片。（翻攝自臉書）蔡幸娟除夕拜年並曝光自己年輕時的照片。（翻攝自臉書）

除夕罕見發文拜年　蔡幸娟文字溫柔卻藏故事

就在外界議論聲不斷之際，今（16日）蔡幸娟突然在社群平台發文向粉絲拜年，以「金馬迎春，歲歲安然」為題，寫下充滿詩意的文字：「今天是除夕。窗外的風，比往日柔軟；心裡的光，比往日溫暖。」

她也祝福大家：「所有奔波都有方向，所有努力都有回音。」並感性表示：「今晚圍爐，把舊歲的辛苦輕輕放下，把新年的希望好好捧起。」

久違的發聲，讓不少歌迷瞬間湧入留言：「好想妳！」

蔡幸娟年輕時擅長小調，擁有無數歌迷。（翻攝自臉書）蔡幸娟年輕時擅長小調，擁有無數歌迷。（翻攝自臉書）

從躲債搬家16次到歌壇玉女　她的人生比八點檔還苦

其實蔡幸娟的人生故事比戲劇還精彩。她出身台南，家中原本經營動物藥品店，卻因家人沉迷賭博欠下巨債，全家人曾為躲債被迫搬家16次。

為了分擔家計，她小小年紀就在台南各大西餐廳走唱，之後更南北奔波討生活。

14歲時被音樂人黃吉雄賞識，推出首張專輯《夏之旅》，1980年正式出道，成為早期學生偶像歌手代表之一。

她擅長小調歌曲，擁有「小鄧麗君」、「中國娃娃」美稱，還曾兩度入圍金曲獎最佳女演唱人，《唐山過台灣》更拿下1986年金馬獎最佳電影插曲獎，演藝成就相當驚人。

蔡幸娟從懷孕開始就替女兒規劃財務，近年已過起貴婦生活。（翻攝自臉書）蔡幸娟從懷孕開始就替女兒規劃財務，近年已過起貴婦生活。（翻攝自臉書）

離婚後獨養女兒　早早布局財務…如今過起貴婦生活？

2003年蔡幸娟與謝孔忠結婚，育有女兒Amanda，2008年離婚後獨自撫養女兒。

據悉，蔡幸娟從懷孕開始就替女兒規劃財務，長年固定投資基金創造複利，近年已過起貴婦生活。Amanda也不時在社群分享奢華品味，搭配幽默自嘲的語氣吸粉無數。

她曾寫下：「媽媽差點把我扁成畸形兒」、「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」。

蔡幸娟（左）與女兒Amanda母女互動又鬧又甜，感情相當親密。（翻攝自臉書）蔡幸娟（左）與女兒Amanda母女互動又鬧又甜，感情相當親密。（翻攝自臉書）

母女互動又鬧又甜，感情相當親密。

神隱玉女再成焦點　網友狂問：蔡幸娟會復出嗎？

女兒爆紅、身分曝光、本人又在除夕罕見發聲，讓蔡幸娟再度成為話題人物。不少網友也開始敲碗：「會不會復出？」、「好想再聽她唱歌！」

這位曾經紅遍華語歌壇的玉女，或許真的要被女兒意外拉回鎂光燈下了。

