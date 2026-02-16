星二代出嫁 瑪雅霍克情人節完婚 烏瑪舒曼盛裝現身超吸睛

瑪雅霍克選在2月14日西洋情人節與35歲音樂人男友克里斯蒂安李哈特森完婚。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕27歲《怪奇物語》女星瑪雅霍克（Maya Hawke）竟然偷偷辦喜事了！她選在2月14日西洋情人節這天，與35歲音樂人男友克里斯蒂安李哈特森（Christian Lee Hutson）甜蜜完婚，直接把情人節過成「人生大日子」，消息曝光後立刻掀起粉絲熱議：「也太浪漫！」

55歲的烏瑪舒曼身穿淺藍色禮服，氣質依舊仙氣逼人。（翻攝自X）

星二代出嫁超有排場 爸媽盛裝現身成焦點

身為好萊塢星二代的瑪雅霍克，婚禮當然星光滿滿。她的父母，影帝伊森霍克與女神烏瑪舒曼也盛裝到場，成為現場最吸睛的焦點之一。

55歲的烏瑪舒曼身穿淺藍色禮服，氣質依舊仙氣逼人；伊森霍克則是一身全黑西裝低調現身。兩人雖然早在1998年至2005年曾有一段婚姻，但這回為了女兒大喜之日同框出席，畫面依舊話題十足。

《怪奇物語》劇組好友也幾乎到齊，宛如小型同學會。（翻攝自X）

《怪奇物語》演員群全到！根本小型同學會

除了家人之外，《怪奇物語》劇組好友也幾乎到齊，宛如小型同學會。

包括芬恩沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋登馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、薩蒂辛克（Sadie Sink）以及喬奇瑞（Joe Keery）都現身見證，讓粉絲忍不住激動：「這根本劇迷夢幻場面！」

伊森霍克（右）盛裝出席女兒婚禮。（翻攝自X）

因音樂結緣 她甜喊：和朋友交往是最棒的狀態

瑪雅霍克與克里斯蒂安李哈特森的戀情其實早有跡可循。兩人多年前因錄製音樂結識，克里斯蒂安更曾參與她2024年專輯《Chaos Angel》的製作，從工作夥伴一路升級成戀人。

瑪雅過去受訪時也曾大方分享兩人的相處模式，甜蜜表示：「這真的很棒。我非常推薦和朋友交往，那是最好的狀態。他們了解你，而不是把你當成投射理想女友形象的一張白紙。」一句話直接閃瞎全網。

除了家人之外，《怪奇物語》劇組好友也幾乎到齊，宛如小型同學會。（翻攝自X）

情人節變結婚紀念日 粉絲狂喊：太會選日子！

選在情人節完婚，瑪雅霍克這波操作直接浪漫拉滿。從星二代婚禮、爸媽同框，到《怪奇物語》演員群集體現身，每個細節都讓人忍不住想問——這場婚禮到底有多夢幻？

