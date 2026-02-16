自由電子報
娛樂 最新消息

過年插花求好運！古曜威挑花材這些最能代表「金銀財寶」

古曜威新年學插花，希望好運跟著來。（單純夢想文創事業提供）古曜威新年學插花，希望好運跟著來。（單純夢想文創事業提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕迎接過年，不少人家裡都會準備各式花卉增添喜氣氛圍，古曜威也首次學習插花，並透過花藝老師指點，了解哪些花材最能帶來好運及財運。

古曜威將在2月25日生日當天推出新歌《笨蛋》，今年過年特別去向花藝老師Julien學插花，他談到：「這是我第一次學習插花，感覺十分新鮮，沒有想像中的困難，沒想到初次體驗插花，就挑戰了超級大盆的花卉，一開始以為需要好幾個小時才能完成，沒想到大家邊聊天、邊插花，竟然短短一小時就完成了，而且呈現出來的樣式，也挺好看，相當開心滿意，感覺放在家裡，財運就會跟著來」。

古曜威挑選噴金花卉，寓意財富、吉祥。（單純夢想文創事業提供）古曜威挑選噴金花卉，寓意財富、吉祥。（單純夢想文創事業提供）

花藝老師提前將馬告、棕櫚噴金，金色象徵金錢與高貴，噴金處理的花材也代表著「金銀財寶」、「富貴花開」，過年期間家裡擺放一些金色的花卉，可以帶來好運。另外古曜威也挑選球菊，象徵圓滿，整盆花卉名為「錦繡」，期許自己新的一年「事業蒸蒸日上，財運滾滾而來」。

古曜威花藝創作「錦繡」，寓意事業、財運皆能旺。（單純夢想文創事業提供）古曜威花藝創作「錦繡」，寓意事業、財運皆能旺。（單純夢想文創事業提供）

