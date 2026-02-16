自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

過年回哪邊？KIMIKO夾在兩個媽媽中間…心酸吐真話

KIMIKO在2020年嫁大學教授王家玄。（翻攝自臉書）KIMIKO在2020年嫁大學教授王家玄。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕每到過年，舞蹈老師KIMIKO最頭痛的不是排舞，而是「回哪邊吃年夜飯」。她在臉書直言：「過年最難的選擇題，選哪邊都像虧欠。」一句話道出無數已婚子女的心聲。

KIMIKO坦言，這幾個月和先生忙到只能交換行程、對待辦清單，等到開學時間敲定，才終於把過年計畫攤開來對，「理性上我都懂：時間就這麼多，今年又要配合開學，能回南部的天數有限。可是心裡就是會酸一下」。

KIMIKO對於「回哪邊吃年夜飯」相當頭痛。（翻攝自臉書）KIMIKO對於「回哪邊吃年夜飯」相當頭痛。（翻攝自臉書）

「那種酸楚很像一張無形的記分板。明明沒有做錯什麼，卻總覺得自己一直在讓某一邊失望」，KIMIKO提到，那種酸，不是誰給的壓力，而是自己給自己的，她甚至睡前忍不住對先生說：「覺得爸爸媽媽變好老。」沒說出口的是那句更重的：「我怕一年又一年，我又少陪了他們一次。」

KIMIKO分享，先生直接「把最難的溝通先扛下來」，主動打給婆婆與大哥說明，也在家族群組道歉，表示今年不回新竹吃年夜飯，改回屏東多待幾天。她看到訊息當下直呼感動，「感覺自己不孤單，被完整接住了」。

KIMIKO婚姻幸福。（翻攝自臉書）KIMIKO婚姻幸福。（翻攝自臉書）

為了不想讓先生獨自扛，KIMIKO立刻提議先北上新竹陪婆婆吃午飯、送禮再南下，還啟動「俏皮可愛模式」致電婆婆撒嬌。沒想到婆婆反而暖回：「最近太塞車了，不要這樣趕。長途車很累。沒關係，過完年後再找個週末回來吃飯就好。」

更讓KIMIKO窩心的是，兩邊媽媽幾乎神同步體貼。婆婆要他們先回南部，媽媽則提醒要顧慮婆婆感受，她感性寫下：「長輩的溫柔，是讓孩子好好過年。」她在過年前把感謝一次說完：「謝謝先生總是先主動溝通，讓我不用夾在中間左右為難。」也感嘆：「孝順在時間面前，真的不夠用。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中