過年回哪邊？KIMIKO夾在兩個媽媽中間…心酸吐真話

〔記者李紹綾／台北報導〕每到過年，舞蹈老師KIMIKO最頭痛的不是排舞，而是「回哪邊吃年夜飯」。她在臉書直言：「過年最難的選擇題，選哪邊都像虧欠。」一句話道出無數已婚子女的心聲。

KIMIKO坦言，這幾個月和先生忙到只能交換行程、對待辦清單，等到開學時間敲定，才終於把過年計畫攤開來對，「理性上我都懂：時間就這麼多，今年又要配合開學，能回南部的天數有限。可是心裡就是會酸一下」。

「那種酸楚很像一張無形的記分板。明明沒有做錯什麼，卻總覺得自己一直在讓某一邊失望」，KIMIKO提到，那種酸，不是誰給的壓力，而是自己給自己的，她甚至睡前忍不住對先生說：「覺得爸爸媽媽變好老。」沒說出口的是那句更重的：「我怕一年又一年，我又少陪了他們一次。」

KIMIKO分享，先生直接「把最難的溝通先扛下來」，主動打給婆婆與大哥說明，也在家族群組道歉，表示今年不回新竹吃年夜飯，改回屏東多待幾天。她看到訊息當下直呼感動，「感覺自己不孤單，被完整接住了」。

為了不想讓先生獨自扛，KIMIKO立刻提議先北上新竹陪婆婆吃午飯、送禮再南下，還啟動「俏皮可愛模式」致電婆婆撒嬌。沒想到婆婆反而暖回：「最近太塞車了，不要這樣趕。長途車很累。沒關係，過完年後再找個週末回來吃飯就好。」

更讓KIMIKO窩心的是，兩邊媽媽幾乎神同步體貼。婆婆要他們先回南部，媽媽則提醒要顧慮婆婆感受，她感性寫下：「長輩的溫柔，是讓孩子好好過年。」她在過年前把感謝一次說完：「謝謝先生總是先主動溝通，讓我不用夾在中間左右為難。」也感嘆：「孝順在時間面前，真的不夠用。」

