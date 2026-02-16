自由電子報
娛樂 最新消息

黃健瑋捲#MeToo神隱3年 現身聚會「私下面貌曝光」

〔記者李紹綾／台北報導〕黃健瑋自2023年6月陷入#MeToo風波後，就此神隱幕前，近日他現身北藝大同學聚會，狀態似乎看似不錯。

黃健瑋（左）與北藝大同學李運慶、施名帥等人聚會。（翻攝自臉書）黃健瑋（左）與北藝大同學李運慶、施名帥等人聚會。（翻攝自臉書）

李運慶在臉書分享了一張熱血合照，畫面中他和大學時期的好兄弟們齊聚一堂，這群來自北藝大的老同學，包括施名帥以及久未公開露面的黃健瑋，趁著年假敘舊。李運慶感性寫下：「好兄弟們隔了三年聚在一起，聊一些近況，聊一些往事，笑到不行。」照片中可以看到黃健瑋蓄著鬍子、戴著眼鏡，神情顯得相當放鬆，這也是他在風波後，難得在友人鏡頭下露出的「私下真實面貌」。

黃健瑋2023年被女演員Mia指控「趁機性交」，接著又被一名L先生指控在夜店下藥。2024年他正式收到L先生的道歉聲明，對方坦言之前的指控「全為不實指控」，雖然Mia的指控部分仍在偵辦中，但L先生的道歉無疑讓原本沉重的輿論壓力減輕了不少。

很多人好奇，黃健瑋這段日子是怎麼熬過來的？老婆蔡亘晏的態度一直是「淡定相隨」。她先前受訪時曾透露，家裡的氛圍其實沒那麼肅殺，原因竟是家裡沒有第四台，「所以都不太看電視新聞，所以不太會被這些事影響」，對於老公何時復出？蔡亘晏表示目前沒有作品，一切順其自然。不過，比起回歸大幕前，黃健瑋似乎有新的目標，據悉他想開武術學校。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大body

