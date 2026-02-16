（專訪）行走的費洛蒙不藏了！感情現況曝光 喊話大咖天王這件事

〔記者張釔泠／專訪〕新生代音樂人「KIRE」凱爾自立門戶當老闆多年，他將事業版圖分為四塊，就像是「桌子」一般，四個角都要穩固，每天都過得非常忙碌，他直呼：「我沒有下班時間，也沒有私生活，因為我不是在做『工作』，我在做自己的『人生』。」也鬆口現在單身。

KIRE搞笑化身唐伯虎寫下吉祥話。（記者陳奕全攝）

迎接馬年到來，KIRE寫下創意吉祥話，視周星馳為偶像的他，搞笑化身「唐伯虎」，大筆一揮寫下「馬上有錢」、「HORSE花生」、「馬上有愛」等字句，並畫了背上的翅膀紋身，希望事業繼續飛騰，在「表演」、「代言拍業配」、「音樂」、「個人品牌周邊商品」四大區塊，都能夠達到自己設立的「KPI」（關鍵績效指標）。

KIRE分享背上的刺青圖案。（記者陳奕全攝）

KIRE在舞台上以大膽著稱，擁有強烈的性感張力，被稱為「行走的費洛蒙」，但他也有「諧星」的一面，在社群上可說是毫無包袱，樂愛開發新的內容，過去他就透過IG上的問答功能（Q&A），幽默解答網友的愛情、人生疑難雜症，而他最近則開啟「接你的偶像下班」企劃，載著藝人的粉絲去接送偶像，途中接受粉絲「拷問」。

KIRE今年將繼續衝刺事業。（記者陳奕全攝）

他坦承這個企劃最難的部份是要讓藝人信任他，「要讓他們相信我剪的（影片）不是扣分，而是加分。」他還透露很多藝人比較害羞，本來不敢上，但其實在車裡的私密空間，加上面對的是又是自己的粉絲，很容易就打開心房，他有好幾次都不得不關掉機器中斷錄影，「播出去會完蛋。」

KIRE期許馬年「馬上有錢」。（記者陳奕全攝）

目前他已經拍了25集，而他最想邀而還沒邀到的人是「小豬」羅志祥，「他是小時候很愛看的一個偶像，本身也經歷很多事，但他都正面去面對 ，沒有迴避。」此外也想邀羅時豐，「我就覺得他是在這個行做很久的大哥，還願意陪年輕人去嘗試， 跳出安全範圍的事情。」坦承本身就羅時豐YouTube頻道的頭號粉絲。

