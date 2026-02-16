（專訪）辛曉琪大手筆開支票包紅包 領悟人生充滿任務和功課

辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等許多經典歌曲。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等許多經典歌曲，商演邀約不斷，要一直忙到今（16日）除夕才能好好休假，談到馬年新年願望，她說：「希望身體健康平安，所有朋友都一樣，也希望有新的作品、新的工作可以和大家見面。」

3月28日辛曉琪將在台北流行音樂中心舉辦「好好愛 此刻」演唱會。（記者王文麟攝）

3月28日辛曉琪將在台北流行音樂中心舉辦「好好愛 此刻」演唱會，透露會先唱一首新歌，目前新專輯以新歌加翻唱為主，原本擔心收不到自己喜歡的歌曲，「我很幸運，有收到喜歡的歌曲，新歌收歌順利，如果新歌夠多，也許不會翻唱，希望工作順利，演唱會之後也能實現旅行願望。」熱愛旅行的辛曉琪很想去歐洲，希望至少待半個月。

談到過年難忘印象，辛曉琪笑說，以前媽媽曾去專門做年糕的地方預定年糕，「結果哥哥騎腳踏車去拿，大大圓圓的年糕放在車後座，哥哥不敢騎車，只敢用推車的，沒想到重心不穩年糕摔到地上，全都是泥土。」

辛曉琪談到過年難忘印象。（記者王文麟攝）

另外辛曉琪分享：「每年過年包紅包就會大失血，以前給爸媽的特大包，後來紅包袋根本裝不下了，我就開支票放進去，先跟他們說，不好意思，要讓你們跑一趟銀行了。」

辛曉琪的《領悟》是經典作品，至於她人生的領悟是什麼？她說：「每個人來到世上都有任務和功課，只需把自己完成的貢獻盡心力做好，必有所得，沒所求的付出能得到滿多的，內心是豐盛的，我也領悟到很多擔憂老實說，大可不必。」

辛曉琪認為每個人來到世上都有任務和功課。（記者王文麟攝）

至於如何好好愛自己？辛曉琪說：「不要想太多，即使當下人事不太如意，或有困難，我會覺得享受過程最重要，不管辛苦快樂都是過程，可以學習轉念，以前容易想很多，現在覺得就算不順利，也就是過程吧。」

辛曉琪分享新年願望。（記者王文麟攝）

被問到新年願望是否包括愛情這部分？辛曉琪笑說：「 現在對愛情不會有那麼多渴望，一個人生活很享受，沒牽掛，當然會有男性好的朋友，這比男女朋友維持更好，可以約喝下午茶，但不會是單獨的，還是緣分重要，有時會覺得，喔！談戀愛好累。」

過完年後辛曉琪將全力投入準備演唱會。（記者王文麟攝）

辛曉琪仍樂於一個人生活，「很自由，我想旅行可以沒有牽掛，如果我要運動也怕影響對方，會干擾、顧慮，一個人好處很多，可以馬上做想做的事，晚睡追劇也不會影響別人。」過完年後辛曉琪將全力投入準備演唱會，購票可洽寬宏售票系統。

