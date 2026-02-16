自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）辛曉琪大手筆開支票包紅包 領悟人生充滿任務和功課

辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等許多經典歌曲。（記者王文麟攝）辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等許多經典歌曲。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等許多經典歌曲，商演邀約不斷，要一直忙到今（16日）除夕才能好好休假，談到馬年新年願望，她說：「希望身體健康平安，所有朋友都一樣，也希望有新的作品、新的工作可以和大家見面。」

3月28日辛曉琪將在台北流行音樂中心舉辦「好好愛 此刻」演唱會。（記者王文麟攝）3月28日辛曉琪將在台北流行音樂中心舉辦「好好愛 此刻」演唱會。（記者王文麟攝）

3月28日辛曉琪將在台北流行音樂中心舉辦「好好愛 此刻」演唱會，透露會先唱一首新歌，目前新專輯以新歌加翻唱為主，原本擔心收不到自己喜歡的歌曲，「我很幸運，有收到喜歡的歌曲，新歌收歌順利，如果新歌夠多，也許不會翻唱，希望工作順利，演唱會之後也能實現旅行願望。」熱愛旅行的辛曉琪很想去歐洲，希望至少待半個月。

談到過年難忘印象，辛曉琪笑說，以前媽媽曾去專門做年糕的地方預定年糕，「結果哥哥騎腳踏車去拿，大大圓圓的年糕放在車後座，哥哥不敢騎車，只敢用推車的，沒想到重心不穩年糕摔到地上，全都是泥土。」

辛曉琪談到過年難忘印象。（記者王文麟攝）辛曉琪談到過年難忘印象。（記者王文麟攝）

另外辛曉琪分享：「每年過年包紅包就會大失血，以前給爸媽的特大包，後來紅包袋根本裝不下了，我就開支票放進去，先跟他們說，不好意思，要讓你們跑一趟銀行了。」

辛曉琪的《領悟》是經典作品，至於她人生的領悟是什麼？她說：「每個人來到世上都有任務和功課，只需把自己完成的貢獻盡心力做好，必有所得，沒所求的付出能得到滿多的，內心是豐盛的，我也領悟到很多擔憂老實說，大可不必。」

辛曉琪認為每個人來到世上都有任務和功課。（記者王文麟攝）辛曉琪認為每個人來到世上都有任務和功課。（記者王文麟攝）

至於如何好好愛自己？辛曉琪說：「不要想太多，即使當下人事不太如意，或有困難，我會覺得享受過程最重要，不管辛苦快樂都是過程，可以學習轉念，以前容易想很多，現在覺得就算不順利，也就是過程吧。」

辛曉琪分享新年願望。（記者王文麟攝）辛曉琪分享新年願望。（記者王文麟攝）

被問到新年願望是否包括愛情這部分？辛曉琪笑說：「 現在對愛情不會有那麼多渴望，一個人生活很享受，沒牽掛，當然會有男性好的朋友，這比男女朋友維持更好，可以約喝下午茶，但不會是單獨的，還是緣分重要，有時會覺得，喔！談戀愛好累。」

過完年後辛曉琪將全力投入準備演唱會。（記者王文麟攝）過完年後辛曉琪將全力投入準備演唱會。（記者王文麟攝）

辛曉琪仍樂於一個人生活，「很自由，我想旅行可以沒有牽掛，如果我要運動也怕影響對方，會干擾、顧慮，一個人好處很多，可以馬上做想做的事，晚睡追劇也不會影響別人。」過完年後辛曉琪將全力投入準備演唱會，購票可洽寬宏售票系統。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中