（獨家）撞臉《單身5》琇濱爆紅！高顏值司機「洋蔥型」性格 粉絲狂飆13倍

台灣回頭車司機吳毛（右）被網友說撞臉《單身即地獄5》的林琇濱。（翻攝自Netflix、Threads）

〔記者鍾志均／台北報導〕91年次、目前單身的回頭車司機「吳毛」，原本只想拍短影音記錄上班日常，替枯燥的送貨生活增添樂趣，不料第一支影片上線後，留言區紛紛覺得他似曾相識，還有人直接丟出震撼彈：「根本超像《單身即地獄5》的林琇濱！」

粉絲數飆13倍 從1300→1.7萬

回顧拍影音至今，吳毛在Threads的粉絲數，從原本的1300人暴增到1.7萬人，直接成長約13倍，曲線堪稱「回頭車式起飛」。原本只是記錄送家具、跑回頭車的日常，如今留言區變成「戀愛實境番外篇」。

被問第一次看到撞臉留言時的心情，吳毛坦言，當時根本沒看過《單身即地獄5》，「一開始大家都留言說第一次看到這麼年輕的送貨司機，後來才有人說我像林琇濱，我才去看，結果真的有些角度嚇到自己，還蠻像的。」

吳毛平時拍攝短影音記錄生活日常，和網友互動融洽。（翻攝自Threads）

被封「台版琇濱」 開心有壓力？

撞臉話題人物本來就是流量密碼，但吳毛倒是很冷靜，他說：「開心的點是上班送貨不會那麼無聊，有大家陪我；壓力的點是，會覺得自己可能配不上『台版琇濱』這個名號。」

問到會不會介意被貼上「某某翻版」標籤？吳毛大方表示不太在意，「大家喜歡我我就很開心。」此直球式回應，堪稱「最佛系撞臉男」。既然被說像戀愛實境節目成員，那如果真的上節目會是什麼類型？吳毛笑說：「我人蠻外向的，但如果是實境節目，可能會把優點藏著，慢慢到後面才讓大家知道，算洋蔥型吧。」

至於大量稱讚，有沒有收到示好或困擾的私訊？吳毛超老實回：「沒有～大家都稱讚居多～沒有困擾，很感恩每個人對我的喜歡。」追問理想型？他丟出三組關鍵字秒答：「禮貌、孝順、獨立。」

目前網路風向出現兩派，一派認為：「撞臉就是機會，好好經營就會紅。」另一派則說：「送貨日常本來就有看點，不只是因為像誰。」不過網友早已敲碗：「回頭車王子請繼續更新。」

