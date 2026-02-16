自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《百萬人推理》刑警神似賴清德 一登場觀眾全出戲：總統來客串？…本人回應了

周明宇（右）在《百萬人推理》飾演刑警，與鄭伊健（左起）、婁峻碩有不少對手戲。（資料照，Netflix提供）周明宇（右）在《百萬人推理》飾演刑警，與鄭伊健（左起）、婁峻碩有不少對手戲。（資料照，Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星鄭伊健主演的台劇《百萬人推理》近日上線，討論度不低，沒想到最大亮點之一，竟然不是兇手是誰，而是「總統是不是來客串？」

周明宇（左二）演出《百萬人推理》，被指撞臉總統賴清德，引起許多討論。（資料照，Netflix提供）周明宇（左二）演出《百萬人推理》，被指撞臉總統賴清德，引起許多討論。（資料照，Netflix提供）

劇中飾演刑警的周明宇，一出場就讓觀眾集體出戲，因為實在太像總統賴清德。不少網友在Threads留言：「超級像，我每一集看到都一直叫他賴清德」、「原來我不孤單，真的是有夠像」、「如果有賴清德傳的電影，可以找他演」、「我一開始認真以為賴清德客串」、「他第一幕出來的時候 我就蛤～總統也來客串」、「笑死，認真賴清德嗎」、「真的很像 害我一直把注意力放他身上 所以是嗎」。還有人神來一筆，打趣說：「這部片除了陳浩南是個亮點，還有另一個亮點是賴清德，也太神似。」

其實，周明宇過去就常被說神似賴清德，2024年他曾分享一張西裝照，被網友說：「猛一看好像總統的形象照。」他本人也幽默回應：「可以當替身。」也常有人在社群打趣喊他「總統好」，他則自嘲是「小小公民」，EQ滿分。就連《百萬人推理》導演蘇三毛都忍不住留言虧周明宇：「都是你～大家一直說總統也有演。」

周明宇2024年曾分享西裝照，模樣實在和賴清德太過相像。（翻攝自臉書）周明宇2024年曾分享西裝照，模樣實在和賴清德太過相像。（翻攝自臉書）

對於撞臉賴清德，周明宇表示，這幾年從劇組、樂團的合作者，再到一般觀眾，越來越多人說像，「連我媽都覺得像，我是覺得很榮幸的，可以跟總統這麼像。這兩天能為新上線的影集《百萬人推理》帶來一點討論話題，也是一個意想不到」。經紀人則說：「明宇哥本人有多像，舞台劇《嫌疑犯X的獻身》3月中高雄衞武營，4月初臺中歌劇院也歡迎來看本人。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中