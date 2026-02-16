《百萬人推理》刑警神似賴清德 一登場觀眾全出戲：總統來客串？…本人回應了

周明宇（右）在《百萬人推理》飾演刑警，與鄭伊健（左起）、婁峻碩有不少對手戲。（資料照，Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星鄭伊健主演的台劇《百萬人推理》近日上線，討論度不低，沒想到最大亮點之一，竟然不是兇手是誰，而是「總統是不是來客串？」

周明宇（左二）演出《百萬人推理》，被指撞臉總統賴清德，引起許多討論。（資料照，Netflix提供）

劇中飾演刑警的周明宇，一出場就讓觀眾集體出戲，因為實在太像總統賴清德。不少網友在Threads留言：「超級像，我每一集看到都一直叫他賴清德」、「原來我不孤單，真的是有夠像」、「如果有賴清德傳的電影，可以找他演」、「我一開始認真以為賴清德客串」、「他第一幕出來的時候 我就蛤～總統也來客串」、「笑死，認真賴清德嗎」、「真的很像 害我一直把注意力放他身上 所以是嗎」。還有人神來一筆，打趣說：「這部片除了陳浩南是個亮點，還有另一個亮點是賴清德，也太神似。」

其實，周明宇過去就常被說神似賴清德，2024年他曾分享一張西裝照，被網友說：「猛一看好像總統的形象照。」他本人也幽默回應：「可以當替身。」也常有人在社群打趣喊他「總統好」，他則自嘲是「小小公民」，EQ滿分。就連《百萬人推理》導演蘇三毛都忍不住留言虧周明宇：「都是你～大家一直說總統也有演。」

周明宇2024年曾分享西裝照，模樣實在和賴清德太過相像。（翻攝自臉書）

對於撞臉賴清德，周明宇表示，這幾年從劇組、樂團的合作者，再到一般觀眾，越來越多人說像，「連我媽都覺得像，我是覺得很榮幸的，可以跟總統這麼像。這兩天能為新上線的影集《百萬人推理》帶來一點討論話題，也是一個意想不到」。經紀人則說：「明宇哥本人有多像，舞台劇《嫌疑犯X的獻身》3月中高雄衞武營，4月初臺中歌劇院也歡迎來看本人。」

